Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedinin kayıp kısmı bulundu!

Antalya'da Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice katledilip parçalara ayırılan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedinin kayıp parçası bulundu.





KAYIP KISMI BULUNDU

CENAZE TESLİM EDİLDİ

TÜRKİYE ONA AĞLADI!

KATİL MUSTAFA MURAT AYHAN İNŞAAT MÜHENDİSİ ÇIKTI

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU 5 GÜNDÜR ARANIYORDU

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT ETTİ

MUSTAFA MURAT AYHAN HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ: BOĞARAK ÖLDÜRDÜM



AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU'NUN CESEDİNİN YERİNİ GÖSTERDİ

GENÇ KADININ VÜCUDUNA JİLETLE İSMİNİ YAZMIŞ

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Antalya'da vahşice katledildiği ortaya çıkan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) cenazesini kayıp kısmı bulundu.Cenaze baba Mustafa Haytaoğlu'na teslim edildi.Cenaze bugün Sofular Köyü mezarlığında toprağa verilecek.Türkiye, Azra Gülendam Haytaoğlu'na ağladı. Mustafa Murat Ayhan tarafından katledildiği belirlenen genç kızın ölümü büyük yankı uyandırdı. Katil zanlısı tutuklanırken, Haytaoğlu'nun yakınları ve diğer vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. Azra'nın ablası Ezgi'nin Twitter paylaşımı ise yürek dağladı.Antalya'da 28 Temmuz tarihinde ortadan kaybolan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (22), ormanlık alanda 5 ayrı parçaya gömülü cesedi bulundu.Azra'nın katil zanlısı İnşaat Mühendisi Mustafa Murat Ayhan (48) gözaltına alındı. Polisi bile şoke eden olay şöyle ortaya çıktı.Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra, geçtiğimiz hafta çarşamba günü Lara'daki ablası Ezgi Haytaoğlu'nun yanından kayboldu.Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son görüştüğü inşaat mühendisi ve aynı zamanda emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğü ortaya çıktı.Cinayet masası ekipleri, kentte saygın bir iş adamı olarak bilinen Ayhan'ı çarpraz sorguya aldı. Ayhan ilk ifadesinde, 'Önceden tanışmıştık. Geldi birlikte yemek yedik gitti. Bilgim yok' diye ifade verdi. Polis, bunun üzerine katil zanlısı Ayhan'ı serbest bıraktı.Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre işyeri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.Görüntülerde; Ayhan'ın Konyaaltı ilçesindeki evinden defalarca aynı valizle çıkıp gittiğini belirledi. Ardından Ayhan, yeniden gözaltına alındı.Mustafa Murat Ayhan, tekrardan çapraz sorguya alındı. Ayhan, burada cinayeti işlediğini itiraf etti. Azra'nın 28 Temmuz tarihinde kendisini aradığını belirten Ayhan, 'Beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik.Son dakika: Mustafa Murat Ayhan'ın katlettiği Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesinin kayıp kısmı bulunduAlkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesinde ormanlık alanda gömdüm' dedi.Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi.Son dakika: Mustafa Murat Ayhan'ın katlettiği Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesinin kayıp kısmı bulunduGece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun kafatası ve sol kalçasının bulunamadığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.Öte yandan Mustafa Murat Ayhan'ın, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı belirtildiKızlarının korkunç bir cinayete kurban gittiğini öğrenen Haytaoğlu Ailesi sinir krizi geçirdi.Abla Ezgi Haytaoğlu'nun 'Benim kardeşim ölemez. Ona kim nasıl kıydı' çığlıkları yürekleri dağladı.Adana'dan gelen baba Mustafa Haytaoğlu ise ayakta durmakta güçlük çekti.Ayhan'ın, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube 14. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, 15 ve 16 Dönem Yönetim Kurulu Sayman üyesi olarak görev aldığı belirtildi.Ayrıca katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın, üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu evinde kasap bıçağı ile kestiği ortaya çıktı. Ayrıca genç kızın cesedinin parçalarını Kepez'deki ormanlık alanda bulunmaması için 5 ayrı noktaya gömdüğü anlaşıldı.Antalya'da gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, parçalara ayırıp ormanlık alana attığını sorgusunda itiraf eden Mustafa Murat Ayhan (48), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 'Canavarca hisle adam öldürmek suçundan' tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi.Ceset parçalarını bir araya getiren polis ise katilin bütün delilleri profesyonelce yok etmeye çalıştığına dikkat çekti. Genç kızın cüzdanı ve cep telefonu ise henüz bulunamadı.Kadın cinayetine kurban giden Azra Gülendam Aytaoğlu'nun ablası Ezgi Ayüoğlu bir Twitter paylaşımı yaptı. Yürek dağlayan twitte şu ifade yer aldı: 'Ablamm huzurda mısın ablam'Korkunç olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın babası DNA örneği verdi. Muratpaşa ilçesinde ikamet eden Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi.Cesedin kime ait olduğunun tam tespiti için baba Haytaoğlu DNA örneği verdi. Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan 28 Temmuz'dan bu yana haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, yapılan çalışmada genç kızın cesedi, Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu.Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ayhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Azra'nın vahşi bir cinayete kurban gittiği haberinin alınması memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesini de yasa boğdu.Azra Gülendam Haytaoğlu'nun 2019 yılında mezun olduğu Kadirli Gülten Ali Ziyan Anadolu Lisesinde müzik öğretmeni İlker Okatan, öğrencisinin ölüm haberi üzerine hıçkırıklara boğularak ağladı.O anları kaydeden Okatan, Azra ile kaybolmadan birkaç gün önce telefonla görüştüğünü belirterek, 'Bu nasıl bir vicdansızlık bu nasıl canilik. Okulda bizim kızmaya kıyamadığımız kızımıza bu yapılır mı. Azra çok başarılı bir öğrenciydi, çok mükemmeldi' şeklinde anlattı.