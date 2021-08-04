ŞOK'ta Bu Hafta Neler Var? ŞOK 4 Ağustos 2021 Aktüel Ürünleri

ŞOK'un bu hafta getirilecek olan altüel ürünler kataloğu yayınlandı. Pek çok kişinin merak ettiği ŞOK'ta 4 Ağustos Çarşamba günü satışa sunulacak ürünler belli oldu. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte 4 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünleri





ŞOK'ta Bu Hafta Neler Var?



4 Ağustos 2021 ŞOK Aktüel Ürün Kataloğu

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüler ürünlerin kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu Çarşamba raflardaki yerini alacak olan aktüler ürünlerin birbirinden uygun fiyatlarla yayınlanması üzerine pek çok kişi ürünlerin ne zaman geleceğini merak ediyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu haftaayakkabı, bluetooth kulaklık, kablolu kulaklık, Sinbo SBG 7102 elektrikli ızgara ve pek çok ürün yer alıyor. Peki,? İşteürünlerinin yayılması üzerine ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında elektronik ürünlerin yer aldığı görüldü. Diğer sayfalarda ise genellikle gıda ve temizlik ürünleri dikkat çekti.ŞOK 4 Ağustos 2021 Aktüel Ürünler kataloğunda Motorola Pulse Kablolu Kulaklık 129 TL, Motorola Verve Buds 100 Bluetooth Kulaklık 199 TL, Kumandalı 9W RGB Ampul 34,95 TL olduğu görüldü. Solar Kamp Lambası 34,95 TL, Lenovo Kablolu Kulaklık 34,95 TL ve Sinbo SBG-7102 Elektrikli Izgara 149 TL olarak satışa sunuldu.bugün itibarıyla yayınlandı. Katalogda yer alan sonn fırsatta ise erkek trekking ayakkabı 59.90 TL, Krone futbol ve voleybol topu 34.95 TL, Lüks mangal 49.95 tk, büyük ızgara teli 12.95 TL olarak raflarda yer alacak.