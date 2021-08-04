Mersin'de yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz'da Yenişehir ilçesi D-400 kara yolunda otların tutuşturularak yangına sebebiyet verilmesi olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla K.Ş. ve B.K. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ş. tutuklandı, B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.