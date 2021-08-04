İstanbul'da kamuflajla gezen Afganlar sınır dışı edilecekler!

21 Temmuz'da sosyal medyada yayılan bir görüntüde, Zeytinburnu Kazlıçeşme sahil mevkiinde bir araya gelen Afganların, askeri kamuflajlar içerisinde olduğu görülmüştü.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, görüntüler üzerine harekete geçerek çalışma başlattı.



Çalışmalar sonucu videodaki mültecilerin kimlikleri tespit edildi.





9 MÜLTECİ YAKALANDI



SINIR DIŞI EDİLECEKLER



Yabancı uyruklu M.R.(27), Z.C. (25), R.N. (18), A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R. (21) ve H.O. (21) 9 şahıs, 03 Ağustos'ta Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.Zeytinburnu'nda askeri kamuflajlı 9 kaçak göçmen yakalandıHerhangi bir suç veya terör örgütü ile bağlantılarının bulunmadığı belirlenen 9 mültecinin, sınır dışı işlemleri başlatıldı.