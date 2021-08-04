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İstanbul'da kamuflajla gezen Afganlar sınır dışı edilecekler!

İstanbul'da kamuflajla gezen Afganlar sınır dışı edilecekler!

İstanbul'da askeri kamuflajla dolaşan Afgan mülteciler yakalandı. Zeytinburnu'nda yakalanan 9 kaçak mülteci için sınır dışı kararı verildi.

Güncel / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 12:27
İstanbul'da kamuflajla gezen Afganlar sınır dışı edilecekler!

21 Temmuz'da sosyal medyada yayılan bir görüntüde, Zeytinburnu Kazlıçeşme sahil mevkiinde bir araya gelen Afganların, askeri kamuflajlar içerisinde olduğu görülmüştü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, görüntüler üzerine harekete geçerek çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu videodaki mültecilerin kimlikleri tespit edildi.

9 MÜLTECİ YAKALANDI


Yabancı uyruklu M.R.(27), Z.C. (25), R.N. (18), A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R. (21) ve H.O. (21) 9 şahıs, 03 Ağustos'ta Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda askeri kamuflajlı 9 kaçak göçmen yakalandı

SINIR DIŞI EDİLECEKLER


Herhangi bir suç veya terör örgütü ile bağlantılarının bulunmadığı belirlenen 9 mültecinin, sınır dışı işlemleri başlatıldı.


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