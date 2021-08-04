Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı öncesinde önemli açıklamalar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Bilim Kurulu toplantısı öncesi flaş bir paylaşımda bulundu.



Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



Ülkece en büyük mücadelemiz şu an yangınlarla. Öte yandan, önünü almak zor değilse de, salgın hastalıkta vaka sayıları artış gösteriyor.



Bizi çevreleyen şartlara karşı, birlikte elimizden geleni yapalım. Yüreklere su serpecek haberlere ihtiyacımız var.





