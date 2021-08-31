USD (Alış - Satış) : 8,30 - 8,32 EURO (Alış - Satış) : 9,82 - 9,84
Ana Sayfa.
Dünya
ABD'li senatörden hadsiz açıklama: Türk askerinin Kıbrıs'tan ayrılmasını istiyoruz

ABD'li senatörden hadsiz açıklama: Türk askerinin Kıbrıs'tan ayrılmasını istiyoruz

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez Kıbrıs Rum Kesimi'ne gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye'yi hedef aldı. Türk askerinin adadan ayrılmasını isteyerek hadsiz bir açıklamada bulunan Menendez, "Amacım son Türk askerinin Kıbrıs adasından ayrıldığını görmek" dedi. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Bu sözler yok hükmündedir" diyerek ABD'li senatöre tepki gösterdi.

Ekleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 17:38
Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 17:44
ABD'li senatörden hadsiz açıklama: Türk askerinin Kıbrıs'tan ayrılmasını istiyoruz

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez Kıbrıs Rum Kesimi'ni bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türk düşmanı başpiskopos Makarios'un adını taşıyan 'III. Makarios Büyük Haç Nişanı' ödülü verilen Demokrat Partili senatör, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

'TÜRK ASKERİNİN AYRILMASINI İSTİYORUM'

Senatör olduğu sürece Rum kesimine desteğini sürdüreceğini ifade eden Menendez, 'Amacım son Türk askerinin Kıbrıs adasından ayrıldığını görmek' dedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Menendez'in sözlerine yazılı bir açıklama ile cevap verdi.

'KKTC İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR'

Ertuğruloğlu, şu ifadeleri kullandı: Türk askerinin Ada'dan ayrıldığını görme hedefine ilişkin açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Türk düşmanlığı ile nam salmış senatör Menendez'in, ABD'de mukim Rum-Yunan derneklerinin desteğiyle kazandığı seçimin borcunu ödeme gailesi ile sarf ettiği sözler KKTC için yok hükmündedir.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

30 Ağustos- 5 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı