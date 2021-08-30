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Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı duyurdu: Türkiye'nin iade talebi kabul edildi

Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı duyurdu: Türkiye'nin iade talebi kabul edildi

Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger, Avusturya mahkemesinin 25 Ağustos'ta Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verdiğini açıkladı. ABD'nin iade talebiyle ilgili incelemenin ardından durumun netleşeceğini aktaran Dülger, Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya Adalet Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda Türkiye'ye iade edilebileceğini duyurdu. İşte haberin detayları...

Ekleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 20:22
Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 20:23
Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı duyurdu: Türkiye'nin iade talebi kabul edildi

Avusturya mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine karar verdi.


Fotoğrafta: Sezgin Baran Korkmaz

Avukat Murat Volkan Dülger, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili iade talebinin 25 Ağustos'ta kabul edildiğini duyurdu.



Avukat Dülger, açıklamasında, "Wels Mahkemesi tarafından 25 Ağustos 2021 tarihinde müvekkilin Türkiye'ye iade edilmesi yönünde karar verilmiştir. ABD tarafından gerçekleştirilen iade talebinin incelenmesi ise devam etmektedir. Mahkemenin ve nihai karar mercii olan Avusturya Adalet Bakanlığı'nın vereceği karar uyarınca müvekkilin Türkiye'ye gelmesi mümkün olacaktır" ifadelerine yer verdi.



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