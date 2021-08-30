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İstanbul'un taksi çilesi bitmedi! Şimdi de ‘korsan taksiler’ gündeme geldi

İstanbul'un taksi çilesi bitmedi! Şimdi de ‘korsan taksiler’ gündeme geldi

İstanbul'un taksi çilesi bitmedi. Şimdi de 'korsan taksiler' gündeme geldi. Türkiye'nin dört bir yanına yolcu taşıyan sürücüler, ücret tarifesi bile belirledi. Uzmanlardan uyarı gecikmedi: Şoförler sabıkalı olabilir. 10 lira için canınızı tehlikeye atmayın.

Ekleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 08:58
Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:05
İstanbul'un taksi çilesi bitmedi! Şimdi de ‘korsan taksiler’ gündeme geldi

Mega kent İstanbul'un taksi çilesinin sonu gelmedi. Vatandaşlar son dönemde taksi bulamamaktan şikayet etti. Sürücülerin daha fazla para kazanmak için sadece turistleri araçlarına aldıkları bile iddia edildi!

Korsan taksiler ise bu durumu fırsat bildi! İstanbul'un ve Türkiye'nin dört bir yanına yolcu taşıyarak parayı cebe indirdi!

500 ARAÇLIK FİLO!

Bir korsan taksi şoförü Sultangazi'den Maltepe'ye 90 lira, Sultangazi'den Edirne'ye ise 650 lira ücret istedi! İndirim talebi üzerine, 'Korsan taksiyle istediğiniz yere gidebilirsiniz. İster Kars, ister Adana, isterseniz de Edirne'ye yolculuk yapabilirsiniz. En fazla 50 lira bir indirim yapabilirim. Bizim 500 adet araç ağımız var. İnsanlar her yerden alıp her yere götürebiliyoruz' dedi!

SABIKALI BiLE OLABiLiR

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, 'Korsan taksiye binen kişiler yakalandıklarında 423 lira ceza ödemek zorunda kalıyor. Korsan taksi sürücülerinin kim olduğu belli değil, sabıkalı biri de olabilir. İnsanlar 10 lira için kendilerini tehlikeye atıyor' dedi.

FiYAT iKiYE KATLANIYOR

Korsan taksi sürücüleri, lüks araçlara göre fiyat tarifesinde değişiklik bile yaptı! Sultangazi'den Edirne'ye lüks araçlarla seyahatin aracın modeline göre bin 500, bin 300, bin lira arası değiştiğini açıkladı.

Korsan Taksi


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