İBB Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğinde Çav Bella çaldı

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılında UNESCO, 2021 senesini Hacı Bektaş yılı ilan etti.



İstanbul'un Yenikapı semtinde 27-28-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen 3 günlük Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.



45 sanatçının sahne aldığı festivalde 'Çav Bella' ile Hacı Bektaş Veli anıldı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğinde İtalyan komünist devrim şarkısı 'Çav Bella'nın söylenmesi tepkiyle karşılandı.





İTALYAN DEVRİM ŞARKISI İLE ANMA



Dünyanın farklı dillerine uyarlanan ve Türkiye'de de Grup Yorum tarafından seslendirilen İtalya'nın devrim şarkısı Çav Bella ile Hacı Bektaş Veli'nin anılması tepkiyle karşılandı.