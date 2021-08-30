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30 Ağustos Pazartesi Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

30 Ağustos Pazartesi Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında sona doğru gelinirken heyecan dorukta. Her olimpiyat sezonunda olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da birbirinden farklı alanlarda onlarca sporcumuz müsabakalara çıkarak altın madalya mücadelesi veriyor. 30 Ağustos 2021 günü ekrana gelecek olan karşılaşmalarda da oldukça güçlü bir mücadeleye şahit olacağız. İşte 30 Ağustos 2020 Tokyo Olimpiyatları ve bugün Tokyo Olimpiyatlarında hangi karşılaşmalar var sorusunun cevabı!

Ekleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:13
Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:17
30 Ağustos Pazartesi Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda karşılaşmalar devam ediyor! Olimpiyat oyunlarının son günlerine yaklaşırken bugün birbirinden farklı alanda pek çok sporcumuz altın madalya mücadelesi gerçekleştirecek. Peki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 30 Ağustos Pazartesi Tokyo 2020 Paralimpik oyunları programı...



30 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Günün Programı


ATICILIK
KADINLAR 10 M KAFALI TÜFEK ELEMELER
02.30 Çağla Baş
Suzan Çevik
ERKEKLER 10M HAVALI TÜFEK ELEMELER
04.45 Savaş Üstün
KARIŞIK 10M HAVALI TÜFEK ELEMELER
07.15 Hakan Çevik

GOLBOL
ERKEKLER D GRUBU
03.00 Türkiye-Ukrayna
KADINLAR D GRUBU
13.00 Türkiye-ABD

TS BASKETBOL
ERKEKLER A GRUBU
08.45 Türkiye- Japonya
Yüzme
ERKEKLER S5 SIRTÜSTÜ-ELEMELER
03.52 Beytullah Eroğlu
KADINLAR S5 SIRTÜSTÜ ELEMELER
03.56 Sevilay Öztürk
KADINLAR S3 100M SERBEST ELEMELER
04.30 Elif İldem

OKÇULUK
KADINLARR W2 MAKARALI YAY-SON 16
04.08 Sevgi Yorulmaz
04.42 Öznur Cüre
ERKEKLER W1 MAKARALI YAY SON 16
11.47 Bahattin Hekimoğlu
ERKEKLER W1 MAKARALI YAY -ÇEYREK FİNAL
12.55 Nihat Türkmenoğlu
ERKEKLER C4 TEKLER-FİNAL
10.45 Abdullah Öztürk

İşte merakla beklenen TOKYO 2020 30 Ağustos Paralimpik Oyunları programı



30 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları günün programı TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarında gün boyunca yayınlanacak.

30 Ağustos Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Programı


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