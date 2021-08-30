30 Ağustos Pazartesi Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında sona doğru gelinirken heyecan dorukta. Her olimpiyat sezonunda olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da birbirinden farklı alanlarda onlarca sporcumuz müsabakalara çıkarak altın madalya mücadelesi veriyor. 30 Ağustos 2021 günü ekrana gelecek olan karşılaşmalarda da oldukça güçlü bir mücadeleye şahit olacağız. İşte 30 Ağustos 2020 Tokyo Olimpiyatları ve bugün Tokyo Olimpiyatlarında hangi karşılaşmalar var sorusunun cevabı!
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda karşılaşmalar devam ediyor! Olimpiyat oyunlarının son günlerine yaklaşırken bugün birbirinden farklı alanda pek çok sporcumuz altın madalya mücadelesi gerçekleştirecek. Peki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 30 Ağustos Pazartesi Tokyo 2020 Paralimpik oyunları programı...