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Yaşam
Türkiye Manavgat için tek yürek! O sözler okuyanları ağlattı

Türkiye Manavgat için tek yürek! O sözler okuyanları ağlattı

Türkiye'de 1 haftadır aralıksız devam eden orman yangınlarında en büyük hasarı Manavgat aldı. Zarar görenlere yardım için tüm ülke seferber oldu. Edirne'de yaşayan bir vatandaş bebeğinin battaniyesini göndererek yazdığı not ile herkesi ağlattı.

Yaşam / 3 Ağustos 2021 Salı 11:51
Türkiye Manavgat için tek yürek! O sözler okuyanları ağlattı

Manavgat yangınzedelerine yardım göndermek isteyen Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, kampanya başlattı. Kimi ayakkabı, kimi battaniye, kimi giyecek kimi de doğmamış bebeğine aldığı bebeklik eşyaları Manavgat yangınzedelerine göndererek yaraların sarılmasına destek verdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yan komşusunun doğmamış bebeğinin kıyafetlerini, beşiğini ve battaniyelerini dahi yangınzedelere gönderdiğini söyleyen yardım kampanyasına destek veren kadınlardan Gül Öztürk, duygu dolu anlar yaşadıklarını belirtti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR


Yardım kampanyasına yıllardır sakladığı bebeğinin battaniyesini getirerek destek veren Şükran Zenger, duygu dolu anlar yaşadı. Zenger'in ağladığını gören diğer kadınlarda gözyaşlarına hakim olamadı ve Zenger'e sarılarak ağlamaya başladı. 'Yangın bölgesinde bulunanlar bizim evladımız, hepimiz anayız' diyen Zenger, bebekleri yüreğinde hissettiğini söyledi.



'ALLAH TÜRKİYE'MİZE YARDIM ETSİN, ACILARI ACIMIZDIR'


Yardım kampanyasını başlatan Zuhal Azseven, yardım kampanyasına desteğin çığ gibi büyüdüğünü söyledi. Yangınzedelerin acılarının kendi acıları olduğunu ifade eden Kıymet Yılmaz da, yangınzedelerle birlikte kendilerinin de üzüldüğünü belirtti. Dualarının yangınzedelerle olduğunu ifade eden Yılmaz, 'Allah Türkiye'mize yardım etsin' dedi.

'AYNI OLAY BİZİM DE BAŞIMIZA GELEBİLİR'


Yardım kampanyasına destek veren Meryem Yıldırım da 'Manavgat halkının yaşadığı yangın felaketini yarın biz de yaşayabiliriz' dedi.

Yangınzedelerin görüntülerini televizyonda görünce çok etkilendiğini söyleyen bir başka yardımsever vatandaş da imkanlar dahilinde giyecek yardımında bulunduğunu anlattı.

OYUNCAKLARINI GÖNDERDİ


Kampanyaya destek veren çocuklardan biri olan Vahit Can Azseven de yaşıtlarının görüntülerini televizyonda görünce çok etkilendiğini söyledi.

İmkanlar dahilinde yangın bölgesine gönderilmek üzere hayvan yemiyle birlikte yaşıtlarına oyuncak gönderdiğini belirtti.


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