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TOKİ konut kredisi veriyor mu? TOKİ konut kredisi veren bankalar hangileri?

TOKİ konut kredisi veriyor mu? TOKİ konut kredisi veren bankalar hangileri?

TOKİ konut kredisi veren bankalar, uygun fiyata ev sahibi olmak isteyen herkes tarafından oldukça merak ediliyor. TOKİ konut kredisi veriyor mu? TOKİ konut kredisi veren bankalar hangileri? TOKİ konut kredisi nasıl alınır? İşte yanıtı…

Ekonomi / 3 Ağustos 2021 Salı 13:49
TOKİ konut kredisi veriyor mu? TOKİ konut kredisi veren bankalar hangileri?

TOKİ konut kredisi veren bankalar, ev fiyatlarının artmasıyla vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. Ev alma hayali olan kişiler, bütçelerine uygun olan TOKİ evleri için sırada bekliyor. Vatandaşlar TOKİ kura çekilişlerini takip ederek uygun fiyata ev sahibi olma fırsatı yakalayabiliyor. Ancak ödemelerin rahat yapılabilmesi için çoğu kişi “TOKİ konut kredisi veriyor mu? TOKİ konut kredisi veren bankalar hangileri?” sorularına yanıt arıyor.

TOKİ Konut Kredisi Veren Bankalar Hangileri?


TOKİ kuralarına katılan ve ev sahibi olma hakkı kazanan kişilerin öncelikle peşinat ödemesi gerekir. Peşinat ödenebilmesi için bankalar TOKİ konut kredisi verir. TOKİ kredisi veren bankaların başında Halkbank ve Ziraat Bankası vardır.

TOKİ kredisi için Ziraat Bankasına başvuran kişiler için şartlar şu şekildedir:

-T.C. vatandaşı olmak -Kredi notunun yüksek olması
-Krediyi düzenli ödeyebileceğine dair gelir beyanı
-3+1 daire için 18 yaşını doldurmuş olmak
-2+1 daire için 25 yaşını doldurmuş olmak
-Konut projesinin bulunduğu bölgede en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak
-Daha önce bankalardan konut kredisi kullanmamış olmak
-Başvuru sahibinin ya da eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığının bulunmaması
-Hane geliri azami tutarının 4.500 TL olması



Ziraat Bankası TOKİ kredisi çekmek isteyen kişilere 202 yılında %0,49 faiz oranı uyguluyordu. Kredi için 240 aya varan vade imkanı bulunurken, başvuru yapmak oldukça kolay. Banka başvurusunu olumlu değerlendirilen kişilerin TOKİ hesabına kısa sürede ücret yatmaktadır.

TOKİ Faizsiz Kredilerinden Kimler Yararlanabilir?


Toplu Konut Fonu’ndan şehit ailelerine, gazilere, terör malullerine, dul ve yetimlere faizsiz konut kredisi uygulaması başlamıştı. Toplu Konut Fonu'ndan 5.000.000 TL faizsiz kredi verilmesi kararlaştırılmıştı. 1991 yılında ise Toplu Konut Kanununa bir madde eklenerek bu kredinin kapsamı genişletilmiş ve Emekli Sandığından maaşa bağlanan ve Faizsiz Konut Kredisi için Hak Sahipliği Belgesi alan tüm şehit aileleri ile terör malulleri ve bunların dul ve yetimlerinin de yararlanması sağlanmıştır.

TOKİ konut kredisi veriyor mu ve TOKİ konut kredisi veren bankalar hangileri sorularının yanıtı son düzenlenen bilgilere göre bu şekildedir.

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