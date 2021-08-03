TOKİ konut kredisi veren bankalar, ev fiyatlarının artmasıyla vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. Ev alma hayali olan kişiler, bütçelerine uygun olan TOKİ evleri için sırada bekliyor. Vatandaşlar TOKİ kura çekilişlerini takip ederek uygun fiyata ev sahibi olma fırsatı yakalayabiliyor. Ancak ödemelerin rahat yapılabilmesi için çoğu kişi “TOKİ konut kredisi veriyor mu? TOKİ konut kredisi veren bankalar hangileri?” sorularına yanıt arıyor.





TOKİ Konut Kredisi Veren Bankalar Hangileri?



TOKİ Faizsiz Kredilerinden Kimler Yararlanabilir?



TOKİ kuralarına katılan ve ev sahibi olma hakkı kazanan kişilerin öncelikle peşinat ödemesi gerekir. Peşinat ödenebilmesi için bankalar TOKİ konut kredisi verir. TOKİ kredisi veren bankaların başında Halkbank ve Ziraat Bankası vardır.-T.C. vatandaşı olmak -Kredi notunun yüksek olması-Krediyi düzenli ödeyebileceğine dair gelir beyanı-3+1 daire için 18 yaşını doldurmuş olmak-2+1 daire için 25 yaşını doldurmuş olmak-Konut projesinin bulunduğu bölgede en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak-Daha önce bankalardan konut kredisi kullanmamış olmak-Başvuru sahibinin ya da eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığının bulunmaması-Hane geliri azami tutarının 4.500 TL olmasıZiraat Bankası TOKİ kredisi çekmek isteyen kişilere 202 yılında %0,49 faiz oranı uyguluyordu. Kredi için 240 aya varan vade imkanı bulunurken, başvuru yapmak oldukça kolay. Banka başvurusunu olumlu değerlendirilen kişilerin TOKİ hesabına kısa sürede ücret yatmaktadır.Toplu Konut Fonu’ndan şehit ailelerine, gazilere, terör malullerine, dul ve yetimlere faizsiz konut kredisi uygulaması başlamıştı. Toplu Konut Fonu'ndan 5.000.000 TL faizsiz kredi verilmesi kararlaştırılmıştı. 1991 yılında ise Toplu Konut Kanununa bir madde eklenerek bu kredinin kapsamı genişletilmiş ve Emekli Sandığından maaşa bağlanan ve Faizsiz Konut Kredisi için Hak Sahipliği Belgesi alan tüm şehit aileleri ile terör malulleri ve bunların dul ve yetimlerinin de yararlanması sağlanmıştır.vesorularının yanıtı son düzenlenen bilgilere göre bu şekildedir.