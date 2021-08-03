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Konya'da aynı aileden 7 kişinin ölümüne ilişkin 10 kişi tutuklandı

Konya'da aynı aileden 7 kişinin ölümüne ilişkin 10 kişi tutuklandı

Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 23:21
Konya'da aynı aileden 7 kişinin ölümüne ilişkin 10 kişi tutuklandı

Türkiye günlerdir Konya'da yaşanan katliamı konuşuyor. Mehmet Altun, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'ndeki evde Dedeoğulları ailesinden annebaba ve 5 çocuğunu öldürerek kayıplara karıştı.
 
 
Katil zanlısını arama çalışmaları sürüyor.Türkiye günlerdir Konya'da yaşanan katliamı konuşuyor. Mehmet Altun, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'ndeki evde Dedeoğulları ailesinden annebaba ve 5 çocuğunu öldürerek kayıplara karıştı.
 
 
Katil zanlısını arama çalışmaları sürüyor.Öte yandan Mehmet Altun'un (33), husumetli olduğu aynı aileden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evi ateşe verdiği olayla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
 
Katil zanlısının 11 yıl önce yaşanan kavgada da tüfekle ateş ettiği ancak olayda kimsenin yaralanmadığı ortaya çıktı. Kavgadan sonra Altun hakkında 'Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek' suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.
 


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