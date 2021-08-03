Fazıl Say da 'Help Turkey' oyununa dahil oldu!

Orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye’nin yangınları söndürmekte “aciz olduğu” algısını yaymak için başlatılan ‘Help Turkey’ (Türkiye'ye yardım edin) manipülasyonuna bir destek de Fazıl Say’dan geldi.
Piyanist Fazıl Say, dünden bu yana “Global call” (Küresel çağrı) başlığı altında sosyal medyada yapılan uluslararası yardım çağrısına destek verdi.
Say, uluslararası camiada yangınlarla mücadele konusunda Türkiye’nin “aciz" olduğu algısını oluşturmak için başlatılan “Help Turkey” (Türkiye’ye yardım edin) akımına sosyal medya üzerinden attığı mesajla destek oldu.