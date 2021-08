Fazıl Say da 'Help Turkey' oyununa dahil oldu!

Piyanist Fazıl Say, dünden bu yana “Global call” (Küresel çağrı) başlığı altında sosyal medyada yapılan uluslararası yardım çağrısına destek verdi.



Say, uluslararası camiada yangınlarla mücadele konusunda Türkiye’nin “aciz" olduğu algısını oluşturmak için başlatılan “Help Turkey” (Türkiye’ye yardım edin) akımına sosyal medya üzerinden attığı mesajla destek oldu.





SAY: BİZ TERKEDİLMİŞ TOPLUMUZ

"İKTİDAR DERHAL DEĞİŞMELİ"

Say twitter hesabından yaptığı paylaşımına "Biz terkedilmiş bir toplumuz." ifadesiyle başladı. Say daha sonra "İyice anladık. Uluslararası yardım çağrısından başka çare kalmadığını hepimiz görüyoruz. Ormanlarımız yanıyor. Bir türlü söndürülemiyor." diyerek devleti adeta aşağıladı.Hızını alamayan Say yaşanan zorlu mücadelede birlik olma çağrısı yapmak yerine provokasyona girişerek "Bizde ise; erken seçim olmalı, iktidar derhal değişmeli, çağdaş bir anlayışla güzel memleketimize sahip çıkılmalı." ifadelerini kullandı.