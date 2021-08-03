Eyyam-ı bahur sıcaklarının tüm Türkiye’yi etkisi altına aldığı haberleri hızla yayılıyor. Peki Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman bitiyor? Eyyam-ı bahur sıcakları neden olur? İşte yanıtı…
Eyyam-ı bahur sıcakları, son zamanlarda sosyal medyada hızla yayılan bir konu haline geldi. Ülke genelinde sıcaklıkların ciddi oranda artması gündeme oturmuştu. Gnelde “çöl sıcakları” olarak adlandırılsa da bu kez sıcaklığın ciddi oranda yükselmesi “Eyyam-ı bahur Ssıcakları” terimini ortaya çıkardı. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi üzerine kullanılan Eyyam-ı bahur terimi, tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman bitiyor? Sizler için Eyyam-ı bahur sıcaklarına dair tüm detayları yazdık.