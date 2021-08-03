Eyyam-ı bahur sıcakları, son zamanlarda sosyal medyada hızla yayılan bir konu haline geldi. Ülke genelinde sıcaklıkların ciddi oranda artması gündeme oturmuştu. Gnelde “çöl sıcakları” olarak adlandırılsa da bu kez sıcaklığın ciddi oranda yükselmesi “Eyyam-ı bahur Ssıcakları” terimini ortaya çıkardı. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi üzerine kullanılan Eyyam-ı bahur terimi, tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman bitiyor? Sizler için Eyyam-ı bahur sıcaklarına dair tüm detayları yazdık.





Eyyam-ı Bahur Nedir?



Eyyam-ı Bahur Sıcakları Ne Zaman Bitiyor?



Eyyam-ı Bahur Sıcaklarında Denize Girilir Mi?



Eyyam-ı bahur yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen bir sözcüktür. Arapça kökenli Türkçe bir sözcük olan Eyyam-ı bahur, temmuz ve eylül tarihleri arasında görülür.Eyyam-ı bahur günleri 24 Temmuz- 24 Ağustos tarihleri arasındaki günler olarak kabul edilir. Türk kültüründe bu tarih temmuz sonuyla ağustos ortaları arasında günler olarak değişebilir.Eyyam-ı Bahur Sıcaklarında denize girmek uzmanlar tarafından çok önerilmez. Çünkü b u tarihlerde ıslak vücut ile güneş altında dolaşıldığında su damlacıkları mercek görevi görür ve deride lekelenmelere neden olur.vesorularının yanıtı bu şekildedir.