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Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman bitiyor?

Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman bitiyor?

Eyyam-ı bahur sıcaklarının tüm Türkiye’yi etkisi altına aldığı haberleri hızla yayılıyor. Peki Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman bitiyor? Eyyam-ı bahur sıcakları neden olur? İşte yanıtı…

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 16:04
Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman bitiyor?

Eyyam-ı bahur sıcakları, son zamanlarda sosyal medyada hızla yayılan bir konu haline geldi. Ülke genelinde sıcaklıkların ciddi oranda artması gündeme oturmuştu. Gnelde “çöl sıcakları” olarak adlandırılsa da bu kez sıcaklığın ciddi oranda yükselmesi “Eyyam-ı bahur Ssıcakları” terimini ortaya çıkardı. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi üzerine kullanılan Eyyam-ı bahur terimi, tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman bitiyor? Sizler için Eyyam-ı bahur sıcaklarına dair tüm detayları yazdık.

Eyyam-ı Bahur Nedir?


Eyyam-ı bahur yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen bir sözcüktür. Arapça kökenli Türkçe bir sözcük olan Eyyam-ı bahur, temmuz ve eylül tarihleri arasında görülür.



Eyyam-ı Bahur Sıcakları Ne Zaman Bitiyor?


Eyyam-ı bahur günleri 24 Temmuz- 24 Ağustos tarihleri arasındaki günler olarak kabul edilir. Türk kültüründe bu tarih temmuz sonuyla ağustos ortaları arasında günler olarak değişebilir.

Eyyam-ı Bahur Sıcaklarında Denize Girilir Mi?


Eyyam-ı Bahur Sıcaklarında denize girmek uzmanlar tarafından çok önerilmez. Çünkü b u tarihlerde ıslak vücut ile güneş altında dolaşıldığında su damlacıkları mercek görevi görür ve deride lekelenmelere neden olur.

Eyyam-ı bahur sıcakları ne demek ve Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman bitiyor sorularının yanıtı bu şekildedir.

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