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CHP'li isimden IBAN ikiyüzlülüğü! AK Parti paylaşınca 'yoksuldan para alıyorlar' diyen Tuncay Özkan da IBAN paylaştı

CHP'li isimden IBAN ikiyüzlülüğü! AK Parti paylaşınca 'yoksuldan para alıyorlar' diyen Tuncay Özkan da IBAN paylaştı

Türkiye günlerdir yurdun çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarına karşı tek yürek olmuşken, devletin tüm kurumları el ele verip yangınlara karşı mücadele ederken, CHP'li isimler sosyal medyadaki ithamlarını sürdürüyor.

Siyaset / 3 Ağustos 2021 Salı 17:15
CHP'li isimden IBAN ikiyüzlülüğü! AK Parti paylaşınca 'yoksuldan para alıyorlar' diyen Tuncay Özkan da IBAN paylaştı

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının ardından devlet tüm kurumlarıyla harekete geçti ve büyük bir mücadele başladı. Çıkan yangınların bir an önce söndürülmesi için büyük gayret sarf edilirken CHP'li isimler süreci hem baltalıyor hem de ikiyüzlülüklerini bir kez daha gösteriyor.

Son olarak CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabından Muğla ilinin Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü köyünde çekildiğini iddia ettiği bir görüntüyü paylaşarak yardım yapılmadığını öne sürmüş ve bu iddiası kısa sürede gazeteci Adem Metan tarafından yalanlanmıştı.

CHP’li Tuncay Özkan’ın yalanlarına bu kez ikiyüzlülüğü de eklendi.

AK Parti’nin zor dönemlerde vatandaşlardan yardım istemesini eleştiren Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından bir IBAN paylaşarak CHP’li belediyeler için para istedi.

CHP’li ismin bu tutumu büyük tepki çekti.

Tuncay Özkan geçtiğimiz sene yaşanan pandemi döneminde yapılan yardım çağrısı sonrası 'Yoksuldan IBAN ile para topla 3-5 yandaşın cebini doldur' paylaşımını yapmıştı.


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