Boş vaatlerin başkanı İmamoğlu otobüs bile yürütemezken uçak kaldıracakmış!

Göreve geldiği dönemde İstanbul'u su basarken tatilde keyif çatan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye genelinde çıkan yangınları söndürebileceklerini iddia etti. İstanbul'u idare etmekten dahi acizken Türkiye'nin yangın sorununu çözebileceklerini iddia eden İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



İstanbul'un ulaşımını rahatlatacağını ve belediyeye yeni otobüsler alınacağını vaat eden ancak daha sonra "Cumhurbaşkanı kredi onayı vermiyor" diyerek bu sözünün de üstüne yatan ve beceriksizliğini çeşitli bahanelerle örtbas etmeye çalışan İmamoğlu, Türk Hava Kurumu'nun (THK) yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduklarını iddia etti.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarını da "bütçemiz yok" diyerek yapmayan İmamoğlu'nun bu sözleri "THK'nın uçakları için parayı nereden buldu?" sorusunu akıllara getirdi.



CHP'li başkanlar yangın sorununu çözecekmiş

İmamoğlu söz konusu paylaşımında CHP'li 11 belediye başkanı tarafından yapılan ortak açıklamaya yer verdi. Yapılan yazılı açıklamada CHP'li 11 belediye başkanının THK'nın yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduğu ifade edildi.



Kendi idareleri altında bulunan kentleri dahi doğru düzgün yönetemeyen ve her gün yeni bir kepazelikle gündem olan CHP'li başkanlar yangın meselesine çözüm üretebileceklerini iddia etti.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın katıldığı çevrimiçi toplantıda yangın meselesi ele alındı.



8 maddelik bildiri

Toplantı sonrası CHP'li belediye başkanları ortak bir basın bildirisi yayınladı. 8 maddelik bildiride şu ifadelere yer verildi:







