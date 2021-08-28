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İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! Bu sefer konum 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! Bu sefer konum 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

İETT son günlerde peş peşe yaşanan skandallarla gündemdeyken İstanbullunun ulaşım çilesi de bir türlü bitmiyor. Durağa dalanlar, yolda kalanlar derken bir olay da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yaşandı. Yolcuları taşıyan metrobüs, köprü üzerinde yolda kaldı.

Ekleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:31
Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:43
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! Bu sefer konum 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arıza yapınca yolcular bir süre köprü üstünde beklemek zorunda kaldı.

Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arıza yaptı. Arıza nedeniyle yolcular metrobüsten indi.

Bir süre köprü üzerinde bekleyen yolcular arkadar gelen metrobüslere bindirildi. Yaşanan arıza nedeniyle Edirne yönünde trafik yoğunluğu da oluştu.

SON GÜNLERDE SIK SIK ARIZA HABERLERİ GELİYOR

İETT otobüsleri ve Metrobüsler İstanbullunun gündeminden düşmüyor. Son günlerde çok sık arıza yapmaya başlayan araçlar vatandaşlara büyük çile yaşatıyor. Vatandaşların otobüsleri itmesine varan sorunlar büyük tepki çekiyor.


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