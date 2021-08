İStanbullular dikkat! Tam 900 gün sürecek

Asya ile Avrupa'yı Boğaziçi Köprüsü'nden sonra ikinci kez bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tüm askı ve halatlarının değişeceği belirtildi. 2013'te ciddi hasar gören köprünün, 900 gün sürecek bakım çalışmalarında trafiğe kapalı olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Onarım 900 gün sürecek

İhalesi 508.3 milyon liraya Makyol ve Japon IHI'ya verildi. 900 gün sürecek inşaat resmen başladı. Sözcü'de yer alan habere göre, Avrupa’yı Asya’ya bağlayan İstanbul Boğazı’ndaki üç köprüden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü büyük bakıma alınıyor. Köprünün güvertesini tutan asma kabloları değişecek. Ayrıca köprünün döşenen malzemelerinin bakımları, asfalt, teknik alanların yenilenmesi, trabzan ve korkulukların onarımı da proje kapsamında yapılacak.

FSM trafiğe kapatılacak mı?

Resmen başlayan inşaata ilişkin henüz Karayolları Genel Müdürlüğü veya diğeri bir makamdan resmi bir açıklama yapılmadı. 3 yıl sürecek olan inşaatta İstanbulluların hayatı nasıl etkilenecek, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğe kapatılacak mı merak ediliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul'da Kavacık ile Hisarüstü arasında, Asya ile Avrupa'yı Boğaziçi Köprüsü'nden sonra ikinci kez bağlayan asma köprüdür. Ankraj blokları arasındaki uzunluğu 1.510 m, orta açıklığı 1.090 m, genişliği 39 m, denizden yüksekliği 64 m'dir.

Köprünün temeli 29 Mayıs 1985'te atılmış ve yapımına 4 Aralık 1985 günü başlanmıştır. Hâlen dünyanın en büyük çelik asma köprüleri içinde 14. sırada yer alan bu büyük proje 3 Temmuz 1988 tarihinde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından hizmete açılmıştır.

Köprünün proje hizmetleri İngiliz Freeman, Fox ve Partners firması ve BOTEK Boğaziçi Teknik Müşavirlik A.Ş. firması tarafından yerine getirilmiş, inşaatını ise Türkiye'den STFA, Japon Ishikawajima Harima Heavy Industries Co. Ltd., Mitsubishi Heavy Industries Ltd. ve Nippon Kokan K. K. adlı şirketlerin oluşturduğu konsorsiyum 125 milyon dolar karşılığında üstlenmiştir.