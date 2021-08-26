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Bakanlıktan FSM Köprüsü açıklaması!

Bakanlıktan FSM Köprüsü açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük çalışma yapılacağını duyurdu. Açıklamada, köprünün askı halatlarının bakıma alınması zaruretinin doğduğu belirtildi. Trafik akışının en az olduğu gece saatlerinde yapılacak çalışmalar sırasında 1 şeridin trafiğe kapatılabileceği vurgulandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 16:04
Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 16:05
Bakanlıktan FSM Köprüsü açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılacak olan çalışmanın detaylarını duyurdu. Yapılan açıklamada, köprünün halatlarının bakıma ihtiyacı olduğuna dikkat çekildi, gece çalışmaları ile 75 günde çalışmanın sonlanacağı bildirildi. Çalışma süresince ihtiyaç halinde 1 şerit trafiğe kapatılacak. Ancak köprünün ulaşıma kapatılması ise kesinlikle söz konusu olmayacak.

FSM KÖPRÜSÜ'NDE ÇALIŞMA AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Ülkemizin en önemli projelerinden olan FSM Köprüsü 1988 yılında işletmeye açılmış olup, ülkemizin en yoğun trafik aksının üzerinde bulunmaktadır.

Günlük ortalama trafiği 240 bin araç olan, hizmete açıldığı yıldan itibaren ağır taşıt trafiğinin büyük kısmını taşıyan köprünün halat askı hatlarında ihtiyaç duyulan bakım ve onarımların yapılması zarureti doğmuştur.

FSM Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi işleri, çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışması ile tamamlanacaktır.

Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak olup, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir.


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