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Afganistan'daki saldırılar sonrası ABD'den açıklama: Gerekirse DEAŞ'a saldırırız

Afganistan'daki saldırılar sonrası ABD'den açıklama: Gerekirse DEAŞ'a saldırırız

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili ABD'den yeni açıklamalar geldi. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, "12 askerimiz öldü, 15 asker de yaralı. DEAŞ tehdidi bize engel olmayacak. Gerekirse DEAŞ'a saldırırız." dedi.

Ekleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 23:07
Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 23:08
Afganistan'daki saldırılar sonrası ABD'den açıklama: Gerekirse DEAŞ'a saldırırız

Afganistan'daki bombalı saldırının ardından Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD Savunma Bakanlığı'ndaki toplantısına uzaktan bağlanan General McKenzie'den son durum bilgisini aldı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby'nin ABD Savunma Bakanlığı'ndaki toplantısına uzaktan bağlanan General McKenzie, 22.00 sıralarında yaptığı açıklamada, "Tam can kaybı konusunda net bir bilgimiz yok" açıklaması yaptı.

Kirby, Afganistan'dan tahliyelerin devam edeceğini ifade ederek, 5 bin kişinin Kabil Havalimanı'nda beklediğini aktardı. Kirby, Afganistan'da 1000 kadar ABD vatandaşı kaldığını tahmin ettiklerini belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ise 12 ABD askerinin öldüğünü, 15 ABD askerinin yaralandığını bildirdi.

Mckenzie, "DEAŞ tehdidi bize engel olamayacak. Gerekirse DEAŞ'a saldırırız. Saldıranı bulunca eyleme geçmeye hazırız" ifadesini kullandı.

"Sahada yeterli birliğe sahibiz"

"Kabil'e ABD askeri gidecek mi?" sorusunu yanıtlayan Mckenzie, "Sahada yeterli birliğe sahibiz." açıklamasında bulundu.

"Tahliyeler devam edecek"

Mckenzie, "Bu saldırıyı bekliyorduk ama tahliye sürecek." diye konuştu.


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