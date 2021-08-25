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Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Sorumluluğumuz yoktur

Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Sorumluluğumuz yoktur

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün gerçekleştirilen 90 uçuş ile Afganistan’dan 19 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Askerlerimiz ayrıldıktan sonra Kabil Havalimanı için sorumluluğumuz yoktur" ifadesini kullandı.

Ekleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 18:30
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 19:05
Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Sorumluluğumuz yoktur

ABD Savunma Bakanlığı, (Pentagon) Afganistan'dan tahliye süreci ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, yaptığı açıklamada, dün gerçekleştirilen 90 uçuş ile Afganistan'dan 19 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

KABİL HAVALİMANI AÇIKLAMASI

Kirby, 'Askerlerimiz ayrıldıktan sonra Kabil Havalimanı için sorumluluğumuz yoktur.' ifadesini kullandı.

'SÜREÇ YÜZ YÜZE KONTROLÜMÜZDE DEĞİL'

Tahliye için Taliban ile iletişim halinde olduklarını belirten Kirby, 'Süreç yüzde yüz kontrolümüzde değil, sorunlar yaşanıyor.' dedi.

5 BİN 400 ASKER GÖREVDE

Pentagon, Kabil Havalimanı'ndan birkaç yüz ABD askerinin geri çekildiğini ve şu anda havalimanında 5 bin 400 askerin görevde olduğunu bildirdi.



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