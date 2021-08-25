Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Sorumluluğumuz yoktur

ABD Savunma Bakanlığı, (Pentagon) Afganistan'dan tahliye süreci ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, yaptığı açıklamada, dün gerçekleştirilen 90 uçuş ile Afganistan'dan 19 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi.



KABİL HAVALİMANI AÇIKLAMASI



Kirby, 'Askerlerimiz ayrıldıktan sonra Kabil Havalimanı için sorumluluğumuz yoktur.' ifadesini kullandı.



'SÜREÇ YÜZ YÜZE KONTROLÜMÜZDE DEĞİL'



Tahliye için Taliban ile iletişim halinde olduklarını belirten Kirby, 'Süreç yüzde yüz kontrolümüzde değil, sorunlar yaşanıyor.' dedi.



5 BİN 400 ASKER GÖREVDE



Pentagon, Kabil Havalimanı'ndan birkaç yüz ABD askerinin geri çekildiğini ve şu anda havalimanında 5 bin 400 askerin görevde olduğunu bildirdi.





