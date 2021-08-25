Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Tahliye operasyonu 24-36 saat içinde tamamlanacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine tahliyesine ilişkin açıklamada bulundu. Kalın "24-36 saat içerisinde tahliye operasyonu tamamlanmış olacak" dedi.



ASKERLERİMİZİ TEHLİKEYE ATACAK BİR SÜRECİN İÇİNDE OLMAYIZ



Süreci çok yakın bir şekilde takip ettik. Sahadaki gerçekleri görerek hareket etmek zorundaydık. Biz orada askerlerimizi tehlikeye atacak bir süreç içinde olmayacağımızı ifade ettik.



Biz tüm planlarımızı yapmıştık. Askerlerimizin tahliye edilmesiyle ilgili hazırlıklar bir süredir devam ediyordu. Askerimiz orada büyük bir başarı sergiledi. Görevlerini yapmış bir şekilde askerimiz ülkesine dönüyor.



Bugün bir uçak kalkmış durumda. 24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir.



HAVALİMANININ İŞLETMESİNE DEVAM EDEBİLİRİZ



Askerimiz çekildikten sonra da biz orada havalimanının işletmesine devam edebiliriz. Sivil uzmanlarımız havalimanı için destek verebilir. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor. Bunu Türkiye'nin devam ettirmesi konusunda bir irade de ortaya koyuyorlar.



Afganların yaşadığı insani dramı gözardı etmemek lazım. Kabil Havalimanı'nda ilk günlerde yaşanan dramı gördük.



Havalimanında güvenliğin sağlanması gerekiyor. Bunun detayları konuşulacak ama bir güvenlik yapısı kurulması gerekiyor. Taliban'ın böyle bir kapasitesi olduğunu düşünmüyorum Onlar da muhtemelen bir hizmet talebinde bulunacaklar. Havalimanının tamamen devre dışı kalması onların da isteyeceği bir durum değil.



SÜRECİN İÇİNDE KALARAK TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ



Afganistan'ın etnik, mezhebi yapısını hatırlamakta fayda var. Burada mutlaka herkesin bir temsiliyetinin olması büyük önem arz ediyor. Ortaya çıkacak hükümetin yapacakları önemli olacak. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ortaya çıkacak tabloyu görmek gerekiyor. Sürecin tümüyle dışında kalmak rasyonel değil, içinde kalarak takipçisi olacağız.



Afganistan'da yaşanan bir istikrarsızlık her yeri, herkesi etkiliyor.



Taliban'la istihbarat ve Dışişleri'nden görüşmeler yapıldı. Birkaç koldan görüşmeler devam ediyor.



TÜRKİYE HİÇ KİMSENİN GÖÇ AMBARI DEĞİLDİR



Göç olmaması için diplomatik temaslarımıza devam ediyoruz. Göç meselesinde bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerekiyor.



Türkiye göç meselesinde üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Yasal olmayan göç için yeni tedbirler aldık. Türkiye hiç kimsenin göç ambarı değildir. İranlı yetkililerle göç durumu sürekli görüşülüyor."



MUHALEFETİN GÖÇ MERKEZİ YALANI



Resmi olarak bize iletilen bir şey olmadı. Biz bu söylenti ortaya çıktığı andan itibaren çok net bir şekilde reddettik. Bunu bize açmaları mevzu bahis bile olamazdı. Mülteci merkezi düşüncesi utanç verici bir durum, bu tavır gayri insanidir.



Bu haberler yalanlandığı halde açıklamaları şaşkınlıkla izliyoruz. Hükümete nasıl yükleniriz, Cumhurbaşkanı'na nasıl saldırırız hesaplarının yapılması gerçekten sorumsuz bir siyaset."



BAE İLE BEYAZ SAYFA AÇILMASI OLUMLU BİR GELİŞME



Birleşik Arap Emirlikleri ile beyaz sayfa açılması olumlu. İlişkilerin saygı çerçevesinde yürümesi konusunda anlaşıldı. Suudi Arabistan'la da aynı sürecin olmasını istiyoruz. Mısır'la da ilişkilerin rayına oturtulması için görüşmeler devam ediyor. İsrail'deki seçim sonrası Cumhurbaşkanımızın tebrik telefonu olumlu etki yaptı. İsrail'de Netanyahu döneminin bitmesi bir fırsat penceresi açıyor."



ABD'YE PYD/YPG TEPKİSİ



ABD'ye çağrımız, Suriye'de PYD/YPG terör örgütüne verdikleri desteği çekmeleri. PYD ve YPG'nin kontrolündeki bölgelerde ne tür zulümler yapıldığı kendi raporlarında yazıyor.



ABD İLE YAŞANAN S-400 KRİZİ



Biden yönetiminden farklı bir şey, ikna edici bir argüman duymadık. Biizm pozisyonumuzda bir değişiklik söz konusu değil