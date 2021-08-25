USD (Alış - Satış) : 8,38 - 8,39 EURO (Alış - Satış) : 9,84 - 9,86
Ana Sayfa.
Güncel
Başkan Erdoğan Ahlat'ta önemli açıklamalar: Taliban'dan gelen mesajlara ihtiyatlı yaklaşıyoruz

Başkan Erdoğan Ahlat'ta önemli açıklamalar: Taliban'dan gelen mesajlara ihtiyatlı yaklaşıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünde Ahlat'ta büyükelçilere hitap etti.

Ekleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 19:52
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 20:12
Başkan Erdoğan Ahlat'ta önemli açıklamalar: Taliban'dan gelen mesajlara ihtiyatlı yaklaşıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünde Ahlat'ta büyükelçilere hitap etti. Erdoğan konuşmasının başında Malazgirt Zaferi ile ilgili olarak 'Malazgirt Zaferi ile Anadolu'daki Türk varlığı tescil edilmiş ve burası Türk toprağı haline gelmiştir.' ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Taliban'dan gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı şekilde yaklaşıldığını söyledi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Gelecek yıl mart ayında düzenlemeyi öngördüğümüz ikinci forumumuzda da sizlerle yeniden buluşmayı ümit ediyoruz. Hem ülkelerinizin saygıdeğer liderleri ve bakanlarını hem de siz temsilcilerini çok daha geniş bir katılımla Antalya'ya bekliyoruz.

Malazgirt milletimizin bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık mevcudiyetinin başlangıç noktasıdır. Malazgirt zaferiyle Anadolu'daki Türk varlığı tescil edilmiş ve burası bir Türk yurdu haline gelmiştir.

Milletimizin yolculuğunu maziden atiye kurulan sağlam bir köprü olarak görüyoruz. İçeride ve dışarıda adımlarımızı atarken maziden aldığımız güç ve ilhamla politikalarımızı belirliyoruz.

Vatandaşlarımızın güvenliğini temin amacıyla terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi operasyonlar da bu anlayışla hareket ettik. Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüzün olmadığını ortaya koyduk.

Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettim.

Koronavirüs salgını karşısında tahliyelerden tıbbi yardımlara kadar elimizdeki tüm imkanları dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaktan çekinmedik.

Ülkemizden talepte bulunan 159 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa sağlık malzemesi gönderdik.

Afganistan'da benzer bir insani duruş sergiliyoruz.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı