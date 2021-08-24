Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte emekli olan ve bir üst rütbeye terfi eden generaller ve albaylar...

Başkan Erdoğan imzasıyla açıklanan kararlar ile Jandarma Genel Komutanlığında 4 Tuğgeneral ve 4 jandarma albay emekliye sevk edildi. 5 general bir üst rütbeye terfi etti.



Buna göre, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Orgeneralliğe diğer Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç da Korgeneralliğe yükseltildi.



İki komutan da aynı görevlerine devam edecek.



JANDARMADA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ



Ayrıca 22 jandarma generalin görev yerleri değişti. 10 jandarma kıdemli albay ise tuğgeneralliğe yükseldi.



Çeşitli görevlerde bulunan 32 jandarma kıdemli albay da, 32 kente İl Jandarma Komutanı olarak atandı.





NUH KÖROĞLU GİRESUN'A ATANDI



Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararlarına göre, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na atanırken, Köroğlu'nun yerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na Muğla İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu atandı.



BAZI PAŞALAR EMEKLİ EDİLDİ



Resmi Gazetede yayınlanan kararlara göre, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Handarma Denetlenme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Alper Sır, emekliye sevk edildi.



BİR ÜST RÜTBEYE TERFİ EDENLER



Resmi Gazetedeki kararlara göre, Korgeneral Ali Çardakçı, Tuğgeneral Halis Zafer Koç, Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Tuğgeneral Aykut Tanrıverdi, Tuğgeneral Ali Doğan, Jandarma Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, Jandarma Kıdemli Albay Gökhan Çiloğlu, Jandarma Kidemli Albay Sinan Şen, Jandarma Kidemli Albay İsmail Sıkı, Jandarma Kidemli Albay Ali Gemalmaz, Jandarma Kidemli Albay Necip Çarıkçıoğlu, Jandarma Kidemli Albay Mustafa Çekiç, Jandarma Kidemli Albay Hidayet Arıkan, Jandarma Kidemli Albay Eyüp Subaşı ve Jandarma Kidemli Albay İbrahim Güven bir üst rütbeye terfi edildi.





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