30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar açık mı 2021? 30 Ağustos’ta Kargolar çalışıyor mu?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramına sayılı günler kala kargoların açık olup olmadığı araştırılmaya başladı. 2021 yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargoların hizmet verip vermeyeceğinin merak konusu olması üzerine vatandaştan gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kargolar açık mı? sorusu cevaplandırıldı. Bizler de Yurtiçi, MNG, Aras. PTT, UPS, Sürat kargoların 30 Ağustos Zafer Bayramı çalışma saatlerini sizler için paylaştık. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar açık mı 2021?





30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU 2021?



YURTİÇİ KARGO 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA AÇIK MI?



MNG KARGO 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA AÇIK MI?



ARAS KARGO 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA AÇIK MI?



SÜRAT KARGO 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA AÇIK MI?



UPS KARGO 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA AÇIK MI?



PTT KARGO 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA AÇIK MI?



KARGOLARIN NORMAL ÇALIŞMA SAATLERİ NELERDİR?



30 Ağustos Zafer Bayramı’na sayılı günler kalmışken pek çok vatandaşsorusunun cevabını araştırıyor. Milyonlarca kişinin bir yerden başka bir yere paket ulaştırmak için kullandığı kargolar bazı resmi tatillerde hizmetlerine ara veriyorlar. Bu yıl ise pek çok kargo resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hangi saatler arasında çalışıp çalışmayacağını açıkladı. Peki,Yurtiçi Kargo, kullanıcılarından gelensorusunu cevaplandırdı. MNG Kargonun açıklamasına göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tam gün normal işleyişine devam edecekler. Peki,Milyonlarca kullanıcının tercihi olan MNG kargo 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hizmet vermeyeceğini duyurdu.Aras Kargo 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 13.00'a kadar faaliyet gösterecek.Sürat Kargo 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 13.00'a kadar hizmet verecej. Kargo gönderimi veya kargo alımı gerçekleştirecek olan vatandaşlar öğle saatlerine kadar işlem gerçekleştirebilecekler.UPS Kargo 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hizmet vermeyecektir.PTT Kargo 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yarım gün çalışacak. Öğleden sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle faaliyet gerçekleştirmeyecek.SÜRAT KARGOHafta içi 08:30 -18:00Hafta sonu : 08:30 -14.00Pazar kapalıdır.YURTİÇİ KARGOHafta içi : 09.00 - 18.00Hafta sonu 09.00–16.00Pazar kapalıdır.MNG KARGOHafta içi :08:30-18:00Hafta sonu : 08:30 ile 14:00Pazar kapalıdır.PTT KARGOHafta içi : 8.30- 17.30Hafta sonu Cumartesi bazı bölgelerde kapalıyken bazı bölgelerde 13.30'a kadar açıktır.Pazar kapalıdır.ARAS KARGOHafta içi : 08.30 - 18.00Hafta sonu : 08.30-13.00Pazar kapalıdır.UPS KARGOHafta içi : 09:00- 18:00Hafta sonu : 09:00 – 15:00Pazar kapalıdır.sorusu kargoların resmi açıklamaları doğrultusunda cevaplandırılmıştır.