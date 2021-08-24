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30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar açık mı 2021? 30 Ağustos’ta Kargolar çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar açık mı 2021? 30 Ağustos’ta Kargolar çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar 30 Ağustos’ta kargolar açık mı? sorusunu gündeme getirdi. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte pek çok kişi PTT, UPS, MNG ve Sürat kargonun çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kargolar açık mı? 30 Ağustos’ta kargolar çalışıyor mu? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı kargoların çalışma saatleri…

Ekleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 09:40
Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 09:45
30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar açık mı 2021? 30 Ağustos’ta Kargolar çalışıyor mu?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramına sayılı günler kala kargoların açık olup olmadığı araştırılmaya başladı. 2021 yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargoların hizmet verip vermeyeceğinin merak konusu olması üzerine vatandaştan gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kargolar açık mı? sorusu cevaplandırıldı. Bizler de Yurtiçi, MNG, Aras. PTT, UPS, Sürat kargoların 30 Ağustos Zafer Bayramı çalışma saatlerini sizler için paylaştık. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar açık mı 2021?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU 2021?


30 Ağustos Zafer Bayramı’na sayılı günler kalmışken pek çok vatandaş 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu? sorusunun cevabını araştırıyor. Milyonlarca kişinin bir yerden başka bir yere paket ulaştırmak için kullandığı kargolar bazı resmi tatillerde hizmetlerine ara veriyorlar. Bu yıl ise pek çok kargo resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hangi saatler arasında çalışıp çalışmayacağını açıkladı. Peki, 30 Ağustos’ta kargolar çalışıyor mu?



YURTİÇİ KARGO 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA AÇIK MI?


Yurtiçi Kargo, kullanıcılarından gelen YURTİÇİ kargo 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açık mı? sorusunu cevaplandırdı. MNG Kargonun açıklamasına göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tam gün normal işleyişine devam edecekler. Peki, MNG kargo 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açık mı?

MNG KARGO 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA AÇIK MI?


Milyonlarca kullanıcının tercihi olan MNG kargo 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hizmet vermeyeceğini duyurdu.

ARAS KARGO 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA AÇIK MI?


Aras Kargo 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 13.00'a kadar faaliyet gösterecek.

SÜRAT KARGO 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA AÇIK MI?


Sürat Kargo 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 13.00'a kadar hizmet verecej. Kargo gönderimi veya kargo alımı gerçekleştirecek olan vatandaşlar öğle saatlerine kadar işlem gerçekleştirebilecekler.

UPS KARGO 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA AÇIK MI?


UPS Kargo 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hizmet vermeyecektir.

PTT KARGO 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA AÇIK MI?


PTT Kargo 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yarım gün çalışacak. Öğleden sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle faaliyet gerçekleştirmeyecek.

KARGOLARIN NORMAL ÇALIŞMA SAATLERİ NELERDİR?


SÜRAT KARGO

Hafta içi 08:30 -18:00

Hafta sonu : 08:30 -14.00

Pazar kapalıdır.

YURTİÇİ KARGO
Hafta içi : 09.00 - 18.00

Hafta sonu 09.00–16.00

Pazar kapalıdır.

MNG KARGO

Hafta içi :08:30-18:00

Hafta sonu : 08:30 ile 14:00

Pazar kapalıdır.

PTT KARGO

Hafta içi : 8.30- 17.30

Hafta sonu Cumartesi bazı bölgelerde kapalıyken bazı bölgelerde 13.30'a kadar açıktır.

Pazar kapalıdır.

ARAS KARGO

Hafta içi : 08.30 - 18.00

Hafta sonu : 08.30-13.00

Pazar kapalıdır.

UPS KARGO

Hafta içi : 09:00- 18:00

Hafta sonu : 09:00 – 15:00

Pazar kapalıdır.



30 Ağustos’ta kargolar açık mı sorusu kargoların resmi açıklamaları doğrultusunda cevaplandırılmıştır.

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