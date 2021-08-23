Milyonların beklediği son dakika haberi geldi: Memur ve emeklilere ikramiye ve maaş artışı müjdesi

Maaş ve ikramiyeler için milyonlarca memur ve emeklinin beklediği son dakika haberi geldi... Milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge ilk defa toplu sözleşme mutabakat metnine girdi. Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında ek gösterge konusu ilk defa yazılı vaade dönüştü. Meslek grupları başta olmak üzere diğer ayrıntılar Meclis aşamasında netleştirilecek. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte otuz yıllık hizmeti bulunan bir öğretmen, polis, hemşirenin ikramiyeleri en az 34 bin lira artacak, yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.



SON DAKİKA ÖĞRETMEN VE POLİSİN GELİRİ 950 TL ARTACAK



Bugün yaklaşık 4300 lira aylık alan bir öğretmen, polisin geliri 950 lira artacak ve 5250 lira olacak. Ek gösterge cetvelinin yenilenmesiyle zor koşullarda çalışan personelin de daha yüksek ücret almasının önü açılabilecek.



MÜZAKERE SONUCU BUGÜN AÇIKLANACAK



Memur ve memur emeklilerine zam pazarlığında sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında bugün kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme müzakere sonucu açıklanacak. Bakanlıkta 2 Ağustos'ta başlayan görüşmelerin müzakere süreci yasal takvim gereği dün sona erdi. Yaklaşık 6.4 milyon memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet yeni zam teklifini sunacak.



İŞTE TEKLİF VE BEKLENTİLER



Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talep etti. Buna karşılık, hükümet, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifinde bulundu. Müzakereler Bakan Bilgin başkanlığında dün de sürdü. Hükümet yeni teklifini sendikalarla paylaşırken müzakere sonucu bugün duyurulacak.



SÖZLEŞMELİ STATÜYE GEÇENE MÜJDE



Edinilen son dakika bilgisine göre geçici personel (4C) kapsamında olup sözleşmeli statüye (4B) geçen personelin ek ödeme mağduriyeti sona eriyor. Mevcut ek ödeme oranları ile sözleşme ücretleri unvanları yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda olanlara tek ödemede 15 puanlık artış konusunda da uzlaşma sağlandı.



Sözleşmeli personel ek ödemeler, iyileştirmeler yapılacak.



EMEKLİLİK DİLEKÇELERİNİ BEKLETİYORLAR



Masadaki en kritik başlık olan 3600 ek gösterge anlaşma sağlandı. Müjdesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ek gösterge düzenlemesi ilk defa yazılı bir vaade dönüştü. Edinilen bilgiye göre metinde belirlenen takvime kadar çalışmaların tamamlanarak Meclis'e gönderilmesi yer alıyor. Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen, polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. Binlerce memur ek gösterge düzenlemesi konusundaki beklenti nedeniyle 65 yaş haddini doldurmayan memurlar emeklilik dilekçesini bekletiyor.



STATÜ MÜ EĞİTİM Mİ BELİRLEYİCİ OLACAK?



Ek göstergede statü mü eğitimin mi dikkate alınacağı, hangi meslek gruplarını kapsayacağı Meclis'e sunulacak yasal düzenlemede netleştirilecek. Daha önceki çalışmalarda öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 grup gündeme gelmişti. Statüye göre belirlenirse eğitim durumu dikkate alınmadan lise mezunu polis, hemşire, din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Eğitime bakılırsa ek göstergeden sadece 4 yıllık üniversite, yüksek lisans mezunları yararlanabilecek.



LİYAKATLA YÜKSELMEYİ SAĞLAYACAK



Ek gösterge düzenlemesi aynı zamanda kumada liyakate göre göre yükselmeyi de sağlayacak. Bazı kurumlarda müdür, şube müdürü unvanlı kadrolardaki personel ek göstergenin düşük olması nedeniyle alt kadrodakilerden düşük gelir elde ediyor. Müdür ve şube müdürü kadrosunda birinci derece kadro, aylık derecesi ile görev yapan yükseköğrenim mezunu devlet memurları en çok 2200 ek göstergeden yararlanabiliyor.



HEM GELİR HEM İKRAMİYE ARTACAK



Yasal düzenlemenin ardından memurların hem aylığı hem de aldıkları ikramiye artacak. Otuz yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşirenin aylık geliri yaklaşık 950 lira artacak. Ayrıca emekli ikramiyeleri de yaklaşık 34 bin lira daha fazla olacak. Sendikalar, ek göstergelerin eşit oranda yükseltilmesini sınıf, kadro unvan ayırımı yapılmadan (daha üst ek göstergeden yararlananlar hariç olmak üzere) 3600'e yükseltilmesini istiyor.



EK GÖSTERGE NEDİR?



Ek gösterge memurun maaşını yükselten bir parametre. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor. Dört yıl önce yapılan düzenlemeyle polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000'e çıkartılmıştı. Polis ve öğretmenlerin ek göstergeleri; 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450 oldu.