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GSB personel alımı başvuru şartları neler? Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? GSB Sorunsuz Başvuru Ekranı

GSB personel alımı başvuru şartları neler? Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? GSB Sorunsuz Başvuru Ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 işçi alımı gerçekleştireceğini ilan etti! Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın iş ilanı haberinin yayılmasının ardından pek çok vatandaş GSB personel alımı başvuru şartları nelerdir? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, GSB personel alımı başvuru şartları nelerdir? Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte GSB işçi alımı başvuru ekranı…

Ekleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:18
Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:22
GSB personel alımı başvuru şartları neler? Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? GSB Sorunsuz Başvuru Ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayınladığı işçi alımı ilanı sonrasında pek çok kişi GSB personel alımı başvuru şartları nelerdir? sorusunu gündeme getirdi. Binlerce işçinin alınacağı ilanın kısa süre içerisinde yayılması sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvuru şartlarını yayınladı. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte GSB başvuru ekranı…

GSB İşçi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?


İşte binlerce kişinin iş imkanı kazanmasına yardımcı olacak olan GBS işçi alımı başvuru şartları nelerdir? sorusunun cevabı! Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği açıklama doğrultusunda GBS işçi alımı başvuru şartları;

Adaylardan istenen genel şartlar şu şekilde;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

h) Erkek adaylar için Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

l) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

m) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.



GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?


GSB işçi alımı ilanının yayınlanmasının ardından vatandaşlardan gelen GBS işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? sorusu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlandı. Yayınlanan bilgilere göre GSB işçi alımı başvurusu;

1) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 23 – 27 Ağustos 2021 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden 'İş Arayan' linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecektir.

2) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

3) Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları alınabilecektir.

4) Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

5) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır

GSB İşçi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?


GBS işçi alımı başvuru ekranı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yer almaktadır.

Gsb İşçİ Alimi Başvurusu Nasil Yapilir?Gsb İşçi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?Gençlik ve Spor Bakanlığı Işçi Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?Gsb Başvuru Ekranı


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