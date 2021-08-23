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Ekonomi
Ekonominin yeni yol haritası belli olacak! Kritik toplantı başladı

Ekonominin yeni yol haritası belli olacak! Kritik toplantı başladı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığında toplandı. Oktay yaptığı açıklamada, "Toplantımızda makro tahminleri ve ekonomimizin yeni yol haritamızı ele alacağız. Sürdürülebilir, güçlü bir büyüme sürecinin tesis edilmesi yönündeki adımlar tüm paydaşlarla hızla yürütülmektedir. Eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızı yayımlamayı planlıyoruz." dedi.

Ekleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:37
Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:40
Ekonominin yeni yol haritası belli olacak! Kritik toplantı başladı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığında toplandı. Oktay yaptığı açıklamada, "Toplantımızda makro tahminleri ve ekonomimizin yeni yol haritamızı ele alacağız. Sürdürülebilir, güçlü bir büyüme sürecinin tesis edilmesi yönündeki adımlar tüm paydaşlarla hızla yürütülmektedir. Eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızı yayımlamayı planlıyoruz." dedi.


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