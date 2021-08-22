Türkiye'nin enerjide bağımsızlığının hikayesi! Fatih Sondaj Gemisi'nin adım adım zaferi.

Türkiye, 21 Ağustos 2020'de Cumhuriyet tarihinin en önemli haberlerinden birini aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurdu. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde temeli atılan ve Başkan Erdoğan'ın vizyonu ile şekillenen 'milli enerji ve maden politikası' gelişen süreçte de meyvelerini tek tek vermeye devam etti. Türkiye; daha sonra 85 ve 135 milyar metreküplük ek doğalgaz keşfi açıklayarak toplamda 540 milyar metreküplük rezerve ulaştı. İşte Türkiye'nin büyük doğal gaz keşfine giden hikayesi....