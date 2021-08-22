Türkiye'nin enerjide bağımsızlığının hikayesi! Fatih Sondaj Gemisi'nin adım adım zaferi.

Türkiye, 21 Ağustos 2020'de Cumhuriyet tarihinin en önemli haberlerinden birini aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurdu. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde temeli atılan ve Başkan Erdoğan'ın vizyonu ile şekillenen 'milli enerji ve maden politikası' gelişen süreçte de meyvelerini tek tek vermeye devam etti. Türkiye; daha sonra 85 ve 135 milyar metreküplük ek doğalgaz keşfi açıklayarak toplamda 540 milyar metreküplük rezerve ulaştı. İşte Türkiye'nin büyük doğal gaz keşfine giden hikayesi....
Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve enerji ihraç eden bir ülke pozisyonuna gelmesi için Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde; Fatih Sondaj Gemisi 2017'de TPAO envanterine kazandırıldı. Fatih, 29 Ekim 2018'de Akdeniz'de kuyu sondajına başladı. 4 derin deniz kuyusunu başarıyla tamamlayarak, 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'e geçti. 21 Ağustos 2020'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan; Fatih Sondaj Gemisi'nin büyük keşfini duyurdu.
2020 YILININ DENİZLERDEKİ EN BÜYÜK KEŞFİ
Fatih Sondaj Gemisi'nin Zonguldak'ın 175 kilometre açığında gerçekleştirdiği sondaj faaliyetinde 320 milyar metreküp doğal gaz keşfi açıklandı. Karadeniz'deki en büyük keşif olmasının yanı sıra 2020 yılında denizlerdeki en büyük keşif olarak kayıtlara geçen keşfin ardından 'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemileri çalışmalarına devam etti.
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