CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'dan Millet İttifakı'ndaki adaylık krizini tırmandıracak 'Kılıçdaroğlu' çıkışı!

Millet İttifakı'nda yaşanan Cumhurbaşkanlığı adaylığı krizini tırmandıracak yeni bir açıklama geldi.



CHP'li bazı isimlerin hazırladık anketlerle Kılıçdaroğlu'nu öne çıkarak adaylık için parlatmaya çalıştığı bilinirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da adaylık için sosyal medya üzerinden giriştikleri PR çalışmaları ile adaylık için kendilerine zemin hazırlıyor.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'ben de varım' çıkışları hafızalardaki yerini korurken son olarak terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş da adaylık sinyali vermişti.



KRİZ ÇIKARACAK AÇIKLAMA



İttifaktaki adaylık çekişmesi sürerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan kriz çıkaracak bir açıklama geldi.



"CUMHURBAŞKANI OLACAK KİŞİ KILIÇDAROĞLU"



CHP - İYİ Parti ve HDP'nin de dışardan destek verdiği Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin konuşan salıcı, "Cumhurbaşkanı olacak kişi, ittifakın lideri Kemal Kılıçdaroğlu." ifadelerini kullandı.



Salıcı şunları söyledi:

Genel başkanlar arasında AK Parti'nin hamlelerine karşı, bu hamleleri boşa düşüren, ittifakın içinde ve dışındaki bütün partilerle, genel başkanlarıyla bu süreci götüren kim? Yine sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bundan sonraki süreci örgütleyecek olan, başında olacak olan, bana sorarsanız liderlik edecek, Cumhurbaşkanı olacak olan kişi yine Kemal Kılıçdaroğlu.





DAHA ÖNCE DE İSMİ SESLENDİRİLDİ

İttifakta İlk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun öne çıkaran Kılıçdaroğlu, adaylığını gayriresmi ilan etti.



Kuşoğlu, Ankara'da Çankaya İlçe Başkanlığı binasının açılışında, "Sayın Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve sayılarını iletiyorum." ifadelerini kullandı.



İYİ PARTİ'DEN AKŞENER ÇIKIŞI

Kılıçdaroğlu'nun öne çıkması sonrası jet bir şekilde açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" açıklamasına ilişkin, "Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olması geçiyor. Sadece şunu söyleyebiliriz, onun gününe daha çok var. Bu konularda çok kolay anlaşılır, arada bir sürtüşme filan çıkmaz." ifadelerini kullandı.



KILIÇDAROĞLU, AKŞENER VE İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNÜ KAPATTI

CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın birinci görevi, halka verilen sözleri tutmak." sözleriyle İmamoğlu ve Yavaş'a "Siz belediye başkanısınız, işinize bakın" mesajını verdi.



Ardından Habertürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı onurlu bir görevdir. Elbette teklif gelirse kabul edilir. Şöyle bir tablomuz var. Medya isimler üzerine odaklanmış durumda. Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Seçilecek cumhurbaşkanına o kadar büyük yetkiler veriyor ki, nefsine, duygularına hakim olmayıp, "Ben burada kalacağım" derse bir başka felaketin kapısı açılır. Büyükşehir belediye başkanlarımızın başarılı olmasını isteriz. Elbette daha güzel yerlere gelebilirler. Bence ikinci dönem de devam etmelidirler" sözleriyle ikilnin önünü kapattı.



DEMİRTAŞ'TAN ADAYLIK ÇIKIŞI

HDP'ye yakın olan Gazete Duvar'a konuşan Selahattin Demirtaş aday olmak istediğini açıkladı. Kendisine yöneltilen "Partinizden talep veya öneri gelmesi halinde yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünür müsünüz?" sorusuna Demirtaş, "Partim ve halkımız bana ne görev verirse severek ve onurla yapmaya hazırım. Buna Cumhurbaşkanlığı adaylığı da dahil." yanıtını verdi.