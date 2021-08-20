USD (Alış - Satış) : 8,53 - 8,54 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,97
Ana Sayfa.
Güncel
Bensu Soral ve Hakan Baş Boşandı mı? Bensu Soral ve Hakan Baş Neden Kavga Etti?

Bensu Soral ve Hakan Baş Boşandı mı? Bensu Soral ve Hakan Baş Neden Kavga Etti?

Başarılı oyuncu Bensu Soral ve Hakan Baş hakkında şok iddia! Üç yıl önce görkemli bir düğün ile dünya evine giren çift hakkında şok eden iddia ortaya atıldı. Konuşulanlara göre Bensu Soral ve Hakan Baş’ın evliliğinde gerginlik ortaya çıktı ve ikili boşanma kararı aldı. Peki, Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı mı? Bensu Soral ve Hakan Baş neden kavga etti?

Ekleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 15:22
Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 15:24
Bensu Soral ve Hakan Baş Boşandı mı? Bensu Soral ve Hakan Baş Neden Kavga Etti?

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre ünlü çift Bensu Soral ve Hakan Baş’ın evliliğinde kriz çıktı. Baba olmak isteyen Hakan Baş eşi Bensu Soral’dan aldığı olumsuz yanıt sonrasında evleri ayırmaya karar verdi. Uzun süredir birlikte görüntü vermemeleri iddialara haklılık payı kazandırırken ünlü çiftin boşanıp boşanmayacağı merak ediliyor. Peki, Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı mı? 



Bensu Soral ve Hakan Baş Boşandı mı?


Bensu Soral ve Hakan Baş’ın evliliğinde şok iddia! Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Hakan Baş’ın çocuk istemesine Bensu Soral karşı çıktı. İkilinin evliliğinde kriz yaratan konuşma sonrasında evlerini ayırdıkları ortaya çıktı. Çiftin hayranlarından gelen Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı mı? sorusu sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı. Uzun süredir birlikte görüntü vermeyen çift iddiaları güçlendirirken ikilinin boşanıp boşanmadığı merak ediliyor. Peki, Bensu Soral ve Hakan Baş neden boşandı?

Bensu Soral ve Hakan Baş Neden Boşandı?


Hakan Baş ve Bensu Soral yaklaşık üç yıl önce görkemli bir düğün ile dünya evine girdi! Üç yıllık sürenin ardından Hakan Baş’ın çocuk istemesi ikilinin evliliğinde kriz yaşanmasına sebep oldu. Henüz 30 yaşında olduğunu ve çocuk yaparsa kariyerinin arka planda kalacağını söyleyen Bensu Soral, Hakan Baş’ın çocuk isteğini kesin bir dille geri çevirdi. İkilinin bu konuşma üzerine evlerini ayırdığı iddia edildi. Magazin kulislerinde çıkan haberler sonrasında ‘Bensu Soral ve Haka Baş neden boşandı?’ sorusu gündeme geldi. İkilinin boşanıp boşanmadığı hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

Bensu Soral ve Hakan Baş Boşandı mı? Bensu Soral ve Hakan Baş Neden Kavga Etti?

Bensu Soral ve Hakan Baş'ın boşanma kararı önümüzdeki günlerde ikilinin yapacağı açıklamaların ardından kesinlik kazanacak.

Bensu Soral ve Hakan Baş Neden Boşandı?Bensu Soral ve Hakan Baş Boşandı Mı?Bensu Soral ve Hakan Baş Neden Kavga Etti?


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı