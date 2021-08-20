Bensu Soral ve Hakan Baş Boşandı mı? Bensu Soral ve Hakan Baş Neden Kavga Etti?

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre ünlü çift Bensu Soral ve Hakan Baş’ın evliliğinde kriz çıktı. Baba olmak isteyen Hakan Baş eşi Bensu Soral’dan aldığı olumsuz yanıt sonrasında evleri ayırmaya karar verdi. Uzun süredir birlikte görüntü vermemeleri iddialara haklılık payı kazandırırken ünlü çiftin boşanıp boşanmayacağı merak ediliyor. Peki, Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı mı?









Bensu Soral ve Hakan Baş Boşandı mı?



Bensu Soral ve Hakan Baş Neden Boşandı?



Bensu Soral ve Hakan Baş’ın evliliğinde şok iddia! Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Hakan Baş’ın çocuk istemesine Bensu Soral karşı çıktı. İkilinin evliliğinde kriz yaratan konuşma sonrasında evlerini ayırdıkları ortaya çıktı. Çiftin hayranlarından gelen? sorusu sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı. Uzun süredir birlikte görüntü vermeyen çift iddiaları güçlendirirken ikilinin boşanıp boşanmadığı merak ediliyor. Peki, Bensu Soral ve Hakan Baş neden boşandı?Hakan Baş ve Bensu Soral yaklaşık üç yıl önce görkemli bir düğün ile dünya evine girdi! Üç yıllık sürenin ardından Hakan Baş’ın çocuk istemesi ikilinin evliliğinde kriz yaşanmasına sebep oldu. Henüz 30 yaşında olduğunu ve çocuk yaparsa kariyerinin arka planda kalacağını söyleyen Bensu Soral, Hakan Baş’ın çocuk isteğini kesin bir dille geri çevirdi. İkilinin bu konuşma üzerine evlerini ayırdığı iddia edildi. Magazin kulislerinde çıkan haberler sonrasında ‘’ sorusu gündeme geldi. İkilinin boşanıp boşanmadığı hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.Bensu Soral ve Hakan Baş'ın boşanma kararı önümüzdeki günlerde ikilinin yapacağı açıklamaların ardından kesinlik kazanacak.