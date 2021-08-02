Yasemin Adar Kimdir? Yasemin Adar Kaç Yaşında? Evli mi, Nereli? Yasemin Adar Bronz Madalya Kazandı

76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar, bugün öğle saatlerinde bronz madalya mücadelesini gerçekleştirdi. Maç süresince gösterdiği üstün gayret ve inanç ile dikkat çeken Yasemin Adar büyük alkış topladı. Bronz madalyayı Türkiye'ye getirmesinin üzerine Yasemin Adar kimdir? soruları sorulmaya başladı. Peki, Yasemin Adar kimdir? Yasemin Adar nereli?





Yasemin Adar Kimdir?

Yasemin Adar Kaç Yaşında?



Yasemin Adar'ın Başarıları Nelerdir?



Yasemin Adar Nerelidir?

Milli güreşçimiz Yasemin Adar, 6 Aralık 1991 yılında Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. 2017 yılında dünya şampiyonu olmasının sonrasında üst üste dört sene Avrupa Şampiyonuolmuştur. Babası Naim Adar ve annesi Ayşegül Adar'ın çocuğu olan Yasemin, Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi'nde öğrencilik gerçekleştirirken aynı zamanda hentbol oynamıştır. Lise son sınıfa giderken atletizm takımına giren Yasemin Adar, sonrasında Türkiye Şampiyona'sında dördüncü olmuştur. Kısa süre içerisinde üstün başarılara imza atan Adar, güreş eğitimi alması sonrasında Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda öğrenim görmüştür. Peki,2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemize bronz madalyayı getiren Yasemin Adar, 29 yaşındadır.29 yaşındaki başarılı sporcu Yasemin Adar'ın başarıları;Mersin'de 2013 yılında düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları'nda mücadele gerçekleştiren Yasemin Adar, 72 kg kategorisinde altın madalya kazanmıştır.10 Mart 2016'da Riga'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye'ye altın madalyayı kazandıran ilk sporcu olmuştur.Paris'te 2017 yılında düzenlenen 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 75 kg kategorisinde altın madalya kazanarak Dünya Güreş Şampiyonası tarihinde ülkesi için altın madalya kazanan ilk güreşçi olmuştur. Peki,Yasemin Adar, 1991 yılında Balıkesir'de doğmuştur. Milli sporcumuz Yasemin Adar, Balıkesirlidir.Yasemin Adar hakkında merak edilen sorular verilen bilgiler doğrultusunda bu şekilde açıklanmaktadır.