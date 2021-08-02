Yağmur Duası Nedir? Yağmur Duası Nasıl Yapılır? Yangını Söndürmek İçin Hangi Dua Okunmalıdır?

Ülkemizde çeşitli bölgelerde meydana gelen orman yangınları yüksek can ve mal kayıplarına sebep olmaya devam ediyor. Yangınlar sürerken müdahaleler gerçekleştiren halk yangınlara faydası olacak yollar arıyor. Peki, yağmur duası nasıl yapılır? Yağmur duası ne zaman yapılır?





Yağmur Duası Nedir?



Yağmur Duası Nasıl Yapılır?



Yağmur Duasının Okunuşu

Her toplumda farklı inançlar altında varlığını sürdüren yağmur duası geçmiş zamanlardan günümüze kadar gelen inanışlardan birisidir. Özellikle kuraklık dönemlerinde ve yangın süresince yağmur yağması için gerçekleştirilen duaya yağmur duası adı verilmektedir.sorusu ile karşılaşan pek çok kişiye bu şekilde yanıt verilmektedir. Duadan önce yapılması gerekenlere dikkat edilmesi ve yağmur duası sonrasında da ibadet yapılması son derece önemlidir. Peki,Yağmur duasına başlarken ilk olarak kıbleye dönmek gerekmektedir. İmam kıbleye doğru durulmasının ardından ellerini kaldırarak dua eder cemaat ise olduğu yerden ellerini kaldırarak ‘amin' der. Yağmur duasında kılınması gereken bir namazın olmaması sebebiyle cemaat ayrı ayrı da namaz kılabilir.Yağmur duasında herhangi bir şekilde ezan okunmaz, bayram namazı gibi cemaat şeklinde namaz kılınmaz, zevaid tekbirler getirilmez ancak namaz sonrasında hutbe okunur. Hutbenin bitmesinin ardından imam insanlara arkasını döner ve hep birlikte kıbleye doğru dua ederek yağmur talep ederler. Yağmur duasının okunuşu bilinmesi yağmur duasının yapılabilmesi adına oldukça önemlidir. İşte yAllahümme es'kına gaysen mugisen henien merien ğadeken mücellilen Seyhan ammen tabekan. Allahümme eskına'l-ğayse ve la tec'alna mine'l-kanitin. Allahümme inne bi'l-biladi vel'ibadi ve'l-halkı mine'l-levai ve'd-danki ma la neşku illa ileyke.Allahümme enbit lenezzer'a ve eddir lena'd-dar'a ve eskına min berakati's-semai.Ve enbit lena min berekati'l-ardı. Allahümme inna nestağfiruke inneke künte gaffaran. Fe ersili's-semae aleyna mindaran.okunmasının ardından dileyen kişiler 2 rekat namaz kılabilirler.