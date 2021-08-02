Sosyal medyada büyük oyun! Help Turkey yalanı ile...

Türkiye'nin canını yakan orman yangınları bazı fırsatçılara da meydan oldu. Orman yangınları devam ederken, #HelpTurkey olarak açılan şüpheli etiket sosyal medyada dikkat çekti.



HESAPLARIN ÇOĞU FETÖ BAĞLANTILI

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TUZAĞA DÜŞMEYİN

'Global call' (Küresel çağrı) başlığı altında binlerce bot hesaptan dünyaya, Türkiye'ye yardım çağrısı yapıldı. Etikete destek olan hesapların büyük bir kısmının FETÖ bağlantılı olması dikkat çekiyor.Etiketteki görsellerin kim tarafından hazırlanıp, servis edildiği merak konusu olurken, ülkedeki orman yangınlarının farklı boyuta taşınmasından endişe ediliyor.Twitter üzerinden örgütlü ve organize bir şekilde başlatılan Türkiye'ye sözde yardım çağrısının yanlış verilerle binlerce hesaptan paylaşılmasına sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar bu tuzağa düşülmemesi çağrısında bulunuyor.Şüpheli paylaşımlara tepki gösterenler arasında Beyaz Gazete genel yayın yönetmeni Türker Akıncı ve siyaset bilimci-yazar Said Ercan da vardı.