LGS 2. Nakil başvuruları ne zaman? LGS 3. tercihler ne zaman yapılacak? LGS tercih yapma ekranı 2021

“LGS 2. Nakiller ne zaman yapılacak?” sorusu LGS 1. Nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. LGS 1. Nakil sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların ardından öğrenciler yeni tercihleri ne zaman yapabileceklerini araştırmaya başladı. LGS 3. Tercihler Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden yapılacak. Peki LGS 2. Nakil başvuruları ne zaman? LGS 3. tercihler ne zaman yapılacak? LGS tercih yapma ekranına nasıl ulaşılır? Sizler için LGS 2. Nakil başvurularına dair tüm detayları yazdık.





LGS 3. Tercihler Ne Zaman? LGS 2. Nakil Başvuruları Ne Zaman?



LGS 3. Tercih Başvuruları Nereden Yapılır?



LGS 3. Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?



LGS Boş Kontenjanlar Nereden Öğrenilir?



LGS 3. Tercihler 2-6 Ağustos arasında yapılabilecek. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için ikinci tercih başvuruları 6 Ağustos 2021 saat 17.00'da son bulacak. Öğrenciler her gruptan en fazla 3 okul tercihi yapabilecek. Yerleştirme için tercih başvurusu yapan öğrenciler, esas nakil döneminde tercihte bulunabilecek.LGS 2. Nakil başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinden yapılacak. Öğrenciler Meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden 3. Tercih işlemlerini yapabilecek. Sitenin duyurular kısmında çıkan ekrana tıklayarak tercih bölümüne ulaşabilirsiniz.LGS 3. Tercih sonuçları, 9 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Tercih sonuçlarına sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden yayınlanacak.2021 LGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen esas nakil başvuruları yapabilecek. Boş kontenjanlar ve taban puanlar e- Okul sistemi üzerinden yayınlanacak.veyapılacak sorularının yanıtı bu şekildedir.