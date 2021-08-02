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LGS 2. Nakil başvuruları ne zaman? LGS 3. tercihler ne zaman yapılacak? LGS tercih yapma ekranı 2021

LGS 2. Nakil başvuruları ne zaman? LGS 3. tercihler ne zaman yapılacak? LGS tercih yapma ekranı 2021

LGS 2. Tercihlerin açıklanmasının ardından öğrenciler “LGS 3. Tercihler ne zaman?” sorusunun yanıtını aramaya başladı. LGS kapmasında yapılacak LSG 2. Nakil başvuruları Milli Eğitim Bakanlığının sitesinden yapılacak. Peki LGS 2. Nakil başvuruları ne zaman? LGS 3. tercihler ne zaman yapılacak? İşte LGS nakil yapma ekranı 2021…

Eğitim / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 14:10
LGS 2. Nakil başvuruları ne zaman? LGS 3. tercihler ne zaman yapılacak? LGS tercih yapma ekranı 2021

LGS 2. Nakiller ne zaman yapılacak?” sorusu LGS 1. Nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. LGS 1. Nakil sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların ardından öğrenciler yeni tercihleri ne zaman yapabileceklerini araştırmaya başladı. LGS 3. Tercihler Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden yapılacak. Peki LGS 2. Nakil başvuruları ne zaman? LGS 3. tercihler ne zaman yapılacak? LGS tercih yapma ekranına nasıl ulaşılır? Sizler için LGS 2. Nakil başvurularına dair tüm detayları yazdık.

LGS 3. Tercihler Ne Zaman? LGS 2. Nakil Başvuruları Ne Zaman?


LGS 3. Tercihler 2-6 Ağustos arasında yapılabilecek. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için ikinci tercih başvuruları 6 Ağustos 2021 saat 17.00'da son bulacak. Öğrenciler her gruptan en fazla 3 okul tercihi yapabilecek. Yerleştirme için tercih başvurusu yapan öğrenciler, esas nakil döneminde tercihte bulunabilecek.

LGS 3. Tercih Başvuruları Nereden Yapılır?

LGS 3. Tercih Başvuruları Nereden Yapılır?


LGS 2. Nakil başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinden yapılacak. Öğrenciler Meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden 3. Tercih işlemlerini yapabilecek. Sitenin duyurular kısmında çıkan ekrana tıklayarak tercih bölümüne ulaşabilirsiniz.

LGS 3. Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?


LGS 3. Tercih sonuçları, 9 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Tercih sonuçlarına sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden yayınlanacak.

LGS 3. Tercih Başvuruları Nereden Yapılır?

LGS Boş Kontenjanlar Nereden Öğrenilir?


2021 LGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen esas nakil başvuruları yapabilecek. Boş kontenjanlar ve taban puanlar e- Okul sistemi üzerinden yayınlanacak.

LGS 2. Nakil başvuruları ne zaman ve LGS 3. tercihler ne zaman yapılacak sorularının yanıtı bu şekildedir.

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