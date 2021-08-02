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Kalp Yarası Yeni Bölümde Neler Olacak? Kalp Yarası 5. Bölüm Fragmanı Kalp Yarası 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Kalp Yarası Yeni Bölümde Neler Olacak? Kalp Yarası 5. Bölüm Fragmanı Kalp Yarası 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Kalp Yarası yayın hayatına girdiği ilk günden itibaren ATV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Kısa süre içerisinde ekranların sevilen yaz dizileri arasına girmeyi başaran Kalp Yarası’nda her hafta yaşayan yeni olaylar diziye damgasını vuruyor. Peki, heyecanın dorukta olduğu Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? Kalp Yarası 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman?

Güncel / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 14:41
Kalp Yarası Yeni Bölümde Neler Olacak? Kalp Yarası 5. Bölüm Fragmanı Kalp Yarası 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Kalp Yarası bu hafta 5. Bölümü ile ekranlara gelecek. Binlerce kişinin merakla takip ettiği dizide heyecan doruklarda! Başrollerini Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan’ın paylaştığı dizide sahte bir evlilik ile intikam almak isteyen ailelerin hikayesine yer veriliyor. Peki , Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? İşte Kalp Yarası 5. Bölüm izle…

Kalp Yarası Yeni Bölümde Neler Olacak?


Kalp Yarası bu hafta 5. Bölümü ile ekranlara gelecek. Seyircinin merakla beklediği dizide her bölüm farklı olaylar yaşanıyor. Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? sorusunun sorulması üzerine Ebru’nun dönüşünden bahsedildi. Ebru’nun dönüşü ile birlikte Leman çıkmaz bir yola girecek. Ferit’e olan takıntılı ruh hali devam eden Hande ise oldukça tehlikeli bir oyuna girişecek. Ayşe ve Ferit’in arasındaki hoşlantı ise yavaş yavaş kendisini göstermeye başlayacak. Kendilerini kötü bir sürprizin beklediğinden habersiz olan Ayşe ve Ferit ne ile karşılaşacak?

Kalp Yarası Saat Kaçta?

Kalp Yarası 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?


Kalp Yarası 6. Bölüm fragmanı bu akşam seyirci ile buluşacak olan Kalp arası 5. Bölümün ardından yayınlanacak. Kalp Yarası 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunu gündeme getiren seyircilere yeni bölümün ardından fragmanın geleceği açıklandı.

Kalp Yarası 5. Bölüm Fragmanı


Ayşe ve Ferit birbirine karşı duyduğu duyguları gizlemekte zorluk çekiyorlar. Ferit’in kendine bile itiraf edemeyeceği hisler içinde bulunması hareketlerine yansıyor. Kıskançlık duygusu ile baş etmekte zorlanan Ayşe, Ferit’e boşanmak istediğini söyler. Ferit ise Ayşe’nin hayatıyla ilgili çeşitli endişeler içerisinde bulunduğu için soru sormak ve sormamak arasında kalır. Kalp Yarası 5. Bölüm fragmanı ve daha fazlası için bölümün yayınlanması ile birlikte cevap kazanacak.

Kalp Yarası Saat Kaçta?


Kalp Yarası her pazartesi saat 20.00’da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

Kalp Yarası 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Kalp Yarası 5. Bölüm izle ve Kalp Yarası 6. Bölüm fragmanı dizinin bu akşam yayınlanan bölümünün ardından sosyal medya platformlarında yayınlanacak.

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