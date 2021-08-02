İzmit Aksu Çarşıda Yangın mı Çıktı? İzmit Aksu Çarşı Yangını Söndürüldü mü? Son Dakika İzmit Aksu Yangını

Ülkenin dört bir yanından gelen yangın haberlerine bir yenisi daha eklendi. İzmit’ten gelen son dakika bilgileri doğrultusunda İzmit’in göbeğinde yangın çıktığı belirtildi. Vatandaşın panik olmasına sebep olan İzmit yangını nerede çıktı? Son dakika İzmit yangını…





İzmit Yangını Nerede Çıktı?

İzmit Aksu Çarşı Yangını Kontrol Altına Alındı mı?



İzmit’in göbeğinde yangın çıkmasının ardından kısa süre içerisinde alevler yükseldi. Şehir merkezinde çıkan yangın pek çok vatandaşın korku dolu anlar yaşamasına sebep olurken gelen son dakika bilgileri doğrultusunda kısa süre içerisinde itfaiye ekiplerine ulaşıldığı belirtildi. İzmit’in Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi, Belsa Plaza AVM’nin karşısında yer alan Aksu Çarş’da yaşanan ciddi yangında yangın söndürme faaliyetler devam ediyor.Son günlerde meydana gelen pek çok orman yangınının yanı sıra şehir merkezlerinde meydana gelen yangınlar da büyük bir paniğe sebep oluyor. Sebebinin ne olduğu henüz bilinmeyen yangına yangın söndürme ekipleri müdahale etmesine rağmen büyük bir panik ortamı oluştu. Kısa süre içerisinde büyüyen yangının haberini alan vatandaşlarvesorusunu gündeme getirdi. Yapılan müdahaleler doğrultusunda İzmit çarşı’da meydana gelen yangının söndürme faaliyetlerine devam ediliyor.yangın söndürme faaliyetleri doğrultusunda güncellenecektir.