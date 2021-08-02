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İzmit Aksu Çarşıda Yangın mı Çıktı? İzmit Aksu Çarşı Yangını Söndürüldü mü? Son Dakika İzmit Aksu Yangını

İzmit Aksu Çarşıda Yangın mı Çıktı? İzmit Aksu Çarşı Yangını Söndürüldü mü? Son Dakika İzmit Aksu Yangını

İzmit’in göbeğinde meydana gelen yangın haberinin gündeme gelmesi üzerine pek çok kişi İzmit Aksu Çarşıda yangın mı çıktı? Sorusunu sordu. Milyonlarca kişinin endişelenmesine sebep olan yangın haberinin gelmesi üzerine heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, İzmit Aksu Çarşıda yangın mı çıktı? İzmit Aksu Çarşı yangını kontrol altına alındı mı? İşte Son dakika İzmit Aksu Çarşı yangını….

Güncel / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:34
İzmit Aksu Çarşıda Yangın mı Çıktı? İzmit Aksu Çarşı Yangını Söndürüldü mü? Son Dakika İzmit Aksu Yangını

Ülkenin dört bir yanından gelen yangın haberlerine bir yenisi daha eklendi. İzmit’ten gelen son dakika bilgileri doğrultusunda İzmit’in göbeğinde yangın çıktığı belirtildi. Vatandaşın panik olmasına sebep olan İzmit yangını nerede çıktı? Son dakika İzmit yangını

İzmit Yangını Nerede Çıktı?


İzmit’in göbeğinde yangın çıkmasının ardından kısa süre içerisinde alevler yükseldi. Şehir merkezinde çıkan yangın pek çok vatandaşın korku dolu anlar yaşamasına sebep olurken gelen son dakika bilgileri doğrultusunda kısa süre içerisinde itfaiye ekiplerine ulaşıldığı belirtildi. İzmit’in Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi, Belsa Plaza AVM’nin karşısında yer alan Aksu Çarş’da yaşanan ciddi yangında yangın söndürme faaliyetler devam ediyor.

İzmit Yangını Nerede Çıktı?

İzmit Aksu Çarşı Yangını Kontrol Altına Alındı mı?


Son günlerde meydana gelen pek çok orman yangınının yanı sıra şehir merkezlerinde meydana gelen yangınlar da büyük bir paniğe sebep oluyor. Sebebinin ne olduğu henüz bilinmeyen yangına yangın söndürme ekipleri müdahale etmesine rağmen büyük bir panik ortamı oluştu. Kısa süre içerisinde büyüyen yangının haberini alan vatandaşlar İzmit yangını kontrol altına alındı mı? ve İzmit Aksu Çarşı yangınında son durum nedir? sorusunu gündeme getirdi. Yapılan müdahaleler doğrultusunda İzmit çarşı’da meydana gelen yangının söndürme faaliyetlerine devam ediliyor.

İzmit Aksu Çarşı Yangını Kontrol Altına Alındı mı?

İzmit yangını son durum yangın söndürme faaliyetleri doğrultusunda güncellenecektir.

Son Dakika Izmit YangınıIzmit Aksu Çarşı Yangını Kontrol Alındı Mı?Izmit Yangını Söndürüldü Mü?


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