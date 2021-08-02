CHP'li Vekil Budak hakkında skandal iddia! Yangınları kahkaha atarak takip etti...

Türkiye'nin canı orman yangınlarıyla yeterince yanarken, her fırsatta ortaya asılsız iddialar atarak kaos yaratmaya çalışan CHP zihniyetinden tepki çeken bir haraket daha geldi.





ORMANLAR YANARKEN CHP ALGI PEŞİNDE

YANGINLARI GÜLEREK TAKİP ETTİLER

33 HELİKOPTERE RAĞMEN 3 TANE VAR DEDİ

ÇETİN OSMAN BUDAK KİMDİR?

Turizm Teşvik Kanunu ile yanan alanların imara açılacağı iddiasında bulundu. Ancak düzenleme 39 yıldır yürürlükteydi. Kılıçdaroğlu, yeni olmayan bir düzenleme üzerinden algı operasyonuna kalkıştı.Bunun yanında CHP'li vekiller tarafından da her fırsatta yangın söndürme çalışmalarını hedef alan ve karalayan açıklamalar yapılıyor. O vekillerden biri olan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.Antalya Lider Gazetesi yazarı İbrahim Okumamış, Budak'ın da aralarında bulunduğu CHP'li vekillerin ve CHP'li il başkanının, yangınları Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezinde kahkaha atarak takip ettiği iddiasında bulundu. Okumuş, 'Yüreğimizi Yakan Yalanlar' başlıklı yazısında o anları şöyle anlattı:Siz de ben de Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezine idik. CHP İl Başkanı ve diğer milletvekilleri ile kahkahalar atıp gülüşüyordunuz. Bu sırada Ulualan pistine helikopterlerin biri inip diğeri kalkıyor ve yakıt ikmali yapıyordu değil mi? Ama siz ne yaptınız? Televizyona çıkıp, '3 helikopterle bu yangın söndürülmez' diye verdiniz veriştirdiniz. Sizde biliyordunuz ki orada o gün 33 helikopter vardı. Ama yüreğiniz bunu söylemeye yetmedi.Çetin Osman Budak (d. 29 Haziran 1960), Türk ekonomist, sanayici ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Antalya milletvekili olarak meclise girmiştir.