YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS Sonuçları Açıklanma Tarihi

Üniversite tercih sürecinin bitmesine son bir gün kala, tercihlerini onaylayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Milyonlarca üniversite adayının kaderini belirleyecek olan 2021 YKS tercih sonuçları sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı. Arama motorlarında "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunun cevabını arayan öğrencilere yanıt gecikmedi. Peki, milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS tercih sonuçları hakkında tüm detaylar…





2021 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



5 Ağustos 2021 tarihinde başlayan 2021 YKS tercih süreci 20 Ağustos 2021 tarihinde son bulacak. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla takip ettiği YKS maratonunun sonuna gelinirkensorusu araştırılmaya başladı. 20 Ağustos 2021 tarihinde son bulacak olan 2021 YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Geçen yılın verileri baz alındığında 2021 Üniversite tercih sonuçlarının bu yıl 1 Eylül’de açıklanması bekleniyor.2021 YKS tercihleri , 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda belirtilen süre içerisinde ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden 2021 YKS tercihlerini gerçekleştirebileceklerdir. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM’nin verdiği tercih süresi içinde https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden bireysel olarak gerçekleştirecekler. Bu durumun haricinde tercih bildiriminde bulunulamaz ve posta yolu ile gönderilen tercih listeleri tercih işlemine dahil edilemez.Öğrencilerden gelenvesoruları bu şekilde yanıtlanmıştır.