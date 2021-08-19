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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS Sonuçları Açıklanma Tarihi

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS Sonuçları Açıklanma Tarihi

Üniversite adaylarının eğitim görmek istediği bölüme girebilmeleri için son bir gün kaldı. 20 Ağustos 2021'de tercih sürecinin biteceğinin açıklanması üzerine sosyal medyada çeşitli sorular gündeme geldi. Milyonlarca öğrencinin üniversite hayatını belirleyecek olan YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna ÖSYM’den yanıt gecikmedi! Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS sonuçları…

Ekleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 09:23
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 09:27
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS Sonuçları Açıklanma Tarihi

Üniversite tercih sürecinin bitmesine son bir gün kala, tercihlerini onaylayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Milyonlarca üniversite adayının kaderini belirleyecek olan 2021 YKS tercih sonuçları sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı. Arama motorlarında "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunun cevabını arayan öğrencilere yanıt gecikmedi. Peki, milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS tercih sonuçları hakkında tüm detaylar…

2021 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


5 Ağustos 2021 tarihinde başlayan 2021 YKS tercih süreci 20 Ağustos 2021 tarihinde son bulacak. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla takip ettiği YKS maratonunun sonuna gelinirken 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu araştırılmaya başladı. 20 Ağustos 2021 tarihinde son bulacak olan 2021 YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Geçen yılın verileri baz alındığında 2021 Üniversite tercih sonuçlarının bu yıl 1 Eylül’de açıklanması bekleniyor.



YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?


2021 YKS tercihleri , 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda belirtilen süre içerisinde ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden 2021 YKS tercihlerini gerçekleştirebileceklerdir. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM’nin verdiği tercih süresi içinde https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden bireysel olarak gerçekleştirecekler. Bu durumun haricinde tercih bildiriminde bulunulamaz ve posta yolu ile gönderilen tercih listeleri tercih işlemine dahil edilemez.



Öğrencilerden gelen YKS tercihleri nasıl yapılır ve 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları bu şekilde yanıtlanmıştır.

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