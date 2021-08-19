USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 9,95 - 9,97
Ana Sayfa.
Güncel
Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? Süper Lig 2. haftanın fikstürü

Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? Süper Lig 2. haftanın fikstürü

Süper Lig heyecanı nefes kesen mücadelelerle devam ediyor! Milyonlarca futbolseverin heyecanla takip ettiği Süper Lig’de ikinci hafta başladı. Futbolla geçecek bir haftaya hazırlık yapılırken taraftarlar Süper Lig’de bu hafta kimlerin maçı var? Sorusunu gündeme getirdi. Sosyal medyada sıklıkla konuşulan soruya cevap geldi! Peki, Süper Lig’de bu hafta kimlerin maçı var? Süper Lig’de bu hafta hangi takımların maçı var? İşte Süper Lig 2. Haftanın fikstürü…

Ekleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 15:13
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 15:21
Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? Süper Lig 2. haftanın fikstürü

Süper Lig'de ikinci haftanın başlamasına sayılı saatler kaldı! Heyecanın dorukta olduğu bir haftanın ardından yeni bir hafta daha başlarken bu haftanın açılış maçını Kayserispor- Adana Demirspor gerçekleştirecek. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği maçta iki takım da galibiyet için savaşacak. Yeni sezonuna Beşiktaş Rizespor maçı ile başlayan Süper Lig 2. Hafta fikstürü araştırılmaya başladı. Seyircinin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de nefes kesen mücadelelerle geçen bir haftanın ardından Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte Süper Lig 2. Haftanın fikstürü



Süper Lig'de Bu Hafta Kimlerin Maçı Var?


İşte heyecanla beklenen Süper Lig 2. Hafta maçları ve Süper Lig 2. Haftanın fikstürü;

20 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?


20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu



21 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?


19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

19.15 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay: Mete Kalkavan

21.45 Gaziantep-Beşiktaş: Ümit Öztürk

22 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?


19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

23 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?


19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek



Süper Lig 2. Hafta maçları da nefes kesen mücadelelerle ekranlara gelmeye devam edecek. Süper Lig'in 2. Hafta maçlarını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler için 2. Hafta maçları Bein Sports, Bein Sports Max 1 ekranlarında naklen yayınlanacak.

Süper Lig 2. Hafta MaçlarıSüper Lig'de 2. Hafta Hangi Maçlar Var?Süper Lig’de Bu Hafta Kimlerin Maçı Var?Süper Lig 2. Haftanın Fikstürü


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı