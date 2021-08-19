Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? Süper Lig 2. haftanın fikstürü

Süper Lig'de ikinci haftanın başlamasına sayılı saatler kaldı! Heyecanın dorukta olduğu bir haftanın ardından yeni bir hafta daha başlarken bu haftanın açılış maçını Kayserispor- Adana Demirspor gerçekleştirecek. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği maçta iki takım da galibiyet için savaşacak. Yeni sezonuna Beşiktaş Rizespor maçı ile başlayan Süper Lig 2. Hafta fikstürü araştırılmaya başladı. Seyircinin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de nefes kesen mücadelelerle geçen bir haftanın ardından Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte Süper Lig 2. Haftanın fikstürü









Süper Lig'de Bu Hafta Kimlerin Maçı Var?



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İşte heyecanla beklenen Süper Lig 2. Hafta maçları ve Süper Lig 2. Haftanın fikstürü;20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık19.15 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay: Mete Kalkavan21.45 Gaziantep-Beşiktaş: Ümit Öztürk19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçekda nefes kesen mücadelelerle ekranlara gelmeye devam edecek. Süper Lig'in 2. Hafta maçlarını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler için 2. Hafta maçları Bein Sports, Bein Sports Max 1 ekranlarında naklen yayınlanacak.