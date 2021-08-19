Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? Süper Lig 2. haftanın fikstürü

Süper Lig heyecanı nefes kesen mücadelelerle devam ediyor! Milyonlarca futbolseverin heyecanla takip ettiği Süper Lig’de ikinci hafta başladı. Futbolla geçecek bir haftaya hazırlık yapılırken taraftarlar Süper Lig’de bu hafta kimlerin maçı var? Sorusunu gündeme getirdi. Sosyal medyada sıklıkla konuşulan soruya cevap geldi! Peki, Süper Lig’de bu hafta kimlerin maçı var? Süper Lig’de bu hafta hangi takımların maçı var? İşte Süper Lig 2. Haftanın fikstürü…
Süper Lig'de ikinci haftanın başlamasına sayılı saatler kaldı! Heyecanın dorukta olduğu bir haftanın ardından yeni bir hafta daha başlarken bu haftanın açılış maçını Kayserispor- Adana Demirspor gerçekleştirecek. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği maçta iki takım da galibiyet için savaşacak. Yeni sezonuna Beşiktaş Rizespor maçı ile başlayan Süper Lig 2. Hafta fikstürü araştırılmaya başladı. Seyircinin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de nefes kesen mücadelelerle geçen bir haftanın ardından Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte Süper Lig 2. Haftanın fikstürü