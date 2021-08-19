USD (Alış - Satış) : 8,46 - 8,48 EURO (Alış - Satış) : 9,92 - 9,94
Ana Sayfa.
Güncel
Gümüşhane'de Suriye’de görev yapacak PÖH’ler dualarla uğurlandı

Gümüşhane'de Suriye’de görev yapacak PÖH’ler dualarla uğurlandı

Gümüşhane'den geçici görevle Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapacak olan Polis Özel Harekat (PÖH) timleri dualarla uğurlandı.

Ekleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 00:25
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 00:26
Gümüşhane'de Suriye’de görev yapacak PÖH’ler dualarla uğurlandı

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen törenle uğurlanan PÖH’ler için kurban kesildi, dualar edildi.
DUALAR EDİLDİ

Görevli personellerin ailelerinin de katıldığı törende bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı gözlenirken edilen duaya hep birlikte amin denildi.


"BARIŞ PINARI HAREKATI BÖLGESİNE UĞURLADIK"

Törene Belediye Başkanı Ercan Çimen ve İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek’le katılan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, tüm görevlilerin selametle gidip gelmelerini dileyerek sörlerine şöyle devam etti:


"Polis Özel Harekat (PÖH) mensubu kardeşlerimizi vatanımızın savunması için İçişleri Bakanlığımızın onayıyla Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurladık. Kardeşlerimiz 60 kişi olarak göreve çıktılar. Allah yollarını açık eylesin. Vatanımızın, milletimizin bütünlüğü için, devletimizin bekası için mücadele edecek kardeşlerimize kolaylıklar diliyor, selametle gidip selametle gelmelerini temenni ediyoruz."

VALİ VE PROTOKOL ÜYELERİ TARAFINDAN SİRENLER EŞLİĞİNDE UĞURLANDI

Kurban kesilmesi ve dua edilmesinin ardından aileleriyle vedalaşarak otobüslere binen PÖH’ler, Vali Taşbilek ve protokol üyeleri tarafından sirenler eşliğinde uğurlandı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı