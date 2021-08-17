Taliban'dan kaçış: Kapılar kapanırken son anda bindiler! 150 kişilik uçakta 640 kişi...

Afganistan'da panik ve korku giderek büyüyor. Taliban'ın kısa sürede başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından tahliyeler başladı. Kaçmak isteyen binlerce kişi havalimanına akın etti. Kaos öylesine büyüdü ki, uçaağın kanatlarındaki bölmelere bile binerek kaçmak isteyenler oldu. Çarpıcı görüntülerin ortaya çıktığı Afganistan'da 640 kişinin ABD ordusuna ait bir kargo uçağına binerek Kabil'den Katar'a kaçmayı başardığı öğrenildi. Uçakta çekilen kare dünyada çok konuşuldu.



640 AFGAN ABD KARGO UÇAĞINDA TAŞINDI



ABD ordusunda RCH 871 numaralı Air Force C-17 kargo uçağında 640 Afgan vatandaşının taşındığı açıklandı.



Aralarında kadın ve çocukların da olduğu uçağın Kabil'den Katar'a gittiği de belirtildi.



KAPASİTESİNİN 4 KATINDAN FAZLA



Uçağın kapasitesinin 150 asker taşımaya müsait olduğu belirtilirken, kaos anında 640 kişinin taşındığı ve bunun bir seferde benzer tip uçakta taşınan en fazla insan olduğu bildirildi.









'KAPILAR KAPANIRKEN SON ANDA BİNDİLER'



Defense One, Afganların kapıları henüz kapanmamış uçağa son anda bindiğini aktarırken, Mürettebat buna rağmen kalkma kararı aldı ve Afganları taşıdı' ifadelerini kullandı.

