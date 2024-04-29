Katil devletin soykırımını, alçaklıklarını görmezden geldi: İmamoğlu Hamas'a 'terör örgütü' dedi! İsrail'e manşet oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Filistin'i işgal eden İsrail'e karşı silahlı direniş yürüten Hamas için 'terörist' dedi. Amerikan Televizyonu CNN International'e konuşan Ekrem İmamoğlu, "Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Hamas'ın yaptığını kötü görüyoruz, kötü bir durum. Terör saldırısıdır." dedi. İmamoğlu'nun skandal sözleri İsrail basınında geniş yer buldu.

Katil İsrail, Filistinlilere katliam gerçekleştirirken; Batı dünyası da açık biçimde soykırıma 'tam destek' veriyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise geçtiğmiz günlerde CNN International'a verdiği röportajda Hamas için skandal değerlendirmelerde bulundu.Katil devletin soykırımını, hırsızlığını, alçaklıklarını görmezden gelen İmamoğlu masum Filistin halkının kurtuluşu için mücadele veren Hamas için 'terör örgütü' yorumunu yaptı.Ekrem İmamoğlu, 'Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Hamas'ın yaptığını kötü görüyoruz, kötü bir durum. Terör saldırısıdır.' dedi.Ekrem İmamoğlu'nun skandal sözlerine Türkiye'de büyük tepki gelirken; İsrail'de ise 'manşet haber' olarak görüldü. İsrail basını, İmamoğlu'nun CNN röportajına geniş yer ayırdı.