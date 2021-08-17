Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kuvvetli yağış sonrasında gerçekleşen sel felaketinin ardından birçok mahalle sular altında kaldı. İnebolu'ya bağlı Çaykıyı köyü de selin ardından sular altında kaldı. Genelde bir ve iki katlı evlerin bulunduğu yerleşim yerinde, suyun boyutu yaklaşık olarak 3-4 metrelere kadar yükseldi.



Sel evini doldurdu! 30 santimetre boşlukta 2,5 saat yaşam mücadelesi verdi





30 CM BOŞLUK KALDI, ORADA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİLER



'SEL 1 DAKİKA İÇERİSİNDE GELDİ'



'EŞİM VE KAYINVALİDEM YAKLAŞIK 2.5 SAAT 30 SANTİMETRELİK BOŞLUKTA DURUP MÜCADELE ETTİLER'



'SUYUN UCU GÖRÜNDÜĞÜNDE EŞİM İLE KAYINVALİDEMİN SESLERİNİ DUYDUK; BU BİR MUCİZEYDİ'



'NURSAL'IN İŞİNİN İPTAL OLARAK BURAYA TATİLE GELMESİ ALLAH'IN BİR LÜTFU'



Nursal Yıldırın'ın (46), 85 yaşındaki kayınvalidesi Saniye Kurkan ve eşi Çiğdem Yıldırın, ev komple su altındayken antre kısmında suyun tavana yakın bir şekilde 30 santimetre boşluk bıraktığını, Saniye Kurkan ve Çiğdem Yıldırın'ın bu alanda kafalarını tavana doğru çıkartarak 2.5 saat yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.Yıldırın, yaşadıkları korku dolu anları anlatıı.Öğle saatlerinde suların yaklaşık 1 dakika içerisinde bulundukları yeri bastığını belirten Yıldırın, 'İlk etapta evin kapısından içeriye su girdi. Daha sonra odanın camı kırıldı. Yaklaşık olarak 1 dakika içerisinde evdeki eşyalar havalandı. Eşyalar üzerimize gelince, kayın biraderim felç geçirdiği için rahatsızdı, o kapıda kaldı. Biz, kardeşim ve eşimin kardeşiyle birlikte banyonun camından çıktık' dedi.Eşi Çiğdem Yıldırın ve 85 yaşındaki kayınvalidesi Saniye Kurkan'ın evin antresinde mahsur kaldığını anlatan Nursal Yıldırın, şöyle konuştu:'Sular 3 metreye kadar yükseldi. Tavanla su arasında 30 santimetre bir boşluk kalmıştı. Eşim ve kayınvalidem yaklaşık 2.5 saat o 30 santimetrelik boşlukta durup mücadele ettiler. Eşyalar suyla beraber havalanırken, kayınvalidem ve eşim ayaklarının altına buzdolabını alarak tavana doğru kafalarını çıkarttılar. Eve tekrar girmeyi denedim ama su seviyesi yüksek olduğu için kayınvalidem ve eşime ulaşamadık.'Selin beraberinde yaklaşık 2.5 saat boyunca kütük, moloz ve birçok şey getirdiğini belirten Yıldırın, 'Bu sürecin ardından su seviyesi yavaş yavaş alçalmaya başlayınca, suyun ucu göründüğünde eşim ile kayınvalidemin seslerini duyduk. Bu bir mucizeydi. Su göğüs seviyelerine gelince mutfak camını kırıp içeriye girdim ve tek tek kayınvalidem ile eşimi dışarı çıkardım.Biz misafiriz, kayınvalidem ve kayınbiraderim burada yaşıyor. Burada bulunduk, belki de burada bulunmamız onlar açısında bir mucize. Ben kendi adıma o durumdan çıktığımız için şükrediyorum. Canımızı kurtardık, can kaybı vermedik buna şükrediyorum. Malın hepsi bir şekilde yerine gelir, önemli olan biz kurtulduk ya ona şükrediyoruz' diye konuştu.Annesi ve felçli kardeşinin selin vurduğu evde yaşadığını aktaran Halil Uzun (60) ise, 'Nursal normalde bizim oraya tatile gelmeyecekti. Nursal'ın işinin iptal olarak buraya tatile gelmesi Allah'ın bir lütfu. Demek ki onların hayatını kurtarmak için buraya tatile gelmesi gerekiyormuş. Hiç olmayacak bir şekilde işi iptal oldu, 'madem iptal oldu köye gidelim' demişler.Bunlar demek ki yaşanacak şeylerdi. Felç geçiren kardeşimin sağ tarafı tutmuyor. Sel kendisini alıp götürmesin diye merdivenin bir tarafına sol koluyla tutunmuş, kardeşimi merdivenden almışlar. Annemin hayatta olması her şeye değer' ifadelerini kullandı.