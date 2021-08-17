Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi grubu öncesinde Play-Off turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı ile karşı karşıya gelecek. İki maç olacak karşılaşmada kazanan takım adını UEFA Avrupa Ligi grubuna yazdırmaya hak kazanacak. Peki, Fenerbahçe Helsinki Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe Helsinki Maçı Hangi Kanalda? Fenerbahçe Helsinki Maçı Saat Kaçta?





Fenerbahçe Helsinki Maçı Ne Zaman?



Fenerbahçe Helsinki Maçı Saat Kaçta?



Fenerbahçe Helsinki Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?





Fenerbahçe Helsinki Maçı Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasında gerçekleşecek olan UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunun ilk maçı, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü ekranlara gelecek. Maç tarihinin belli olması üzerine sarı lacivert takımın taraftarları Fenerbahçe Helsinki maçı saat kaçta? sorusunu sosyal medyanın gündemine getirdi. Peki, heyecanla beklenenFenerbahçe taraftarını heyecanlandıran Fenerbahçe Helsinki maçı 19 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Nefes kesen mücadele Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi bileti olacak olan Fenerbahçe Helsinki maçı 19 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz resmiyet kazanmadı.; Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Filip Novak, Attila Szalai, Mesut Öziş, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Osayi Samuel, Miha Zajc, Samatta…HJK Helsinki muhtemel kadrosu, Hostikka, Bubacar Djalo, Roope Riski, Murillo, Tenho, Moren, Tim Sparv, Koassivi, Benissan, Olusanya, Keto, Peltola…Fenerbahçe Helsinki maçı 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te gerçekleşecek.