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Fenerbahçe Helsinki Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe Helsinki Maçı Hangi Kanalda? Fenerbahçe Helsinki Maçı Saat Kaçta?

Fenerbahçe Helsinki Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe Helsinki Maçı Hangi Kanalda? Fenerbahçe Helsinki Maçı Saat Kaçta?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off grubunda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe’nin turu geçmesi durumunda adını UEFA Avrupa Lig grubuna yazdıracak olması Fenerbahçe taraftarının nefesini kesti! Sarı lacivert takımın taraftarları maçın ne zaman ve hangi kanalda olduğunu araştırmaya başladı. Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman? Fenerbahçe Helsinki maçı saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Helsinki maçının detayları…

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 16:10
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 16:13
Fenerbahçe Helsinki Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe Helsinki Maçı Hangi Kanalda? Fenerbahçe Helsinki Maçı Saat Kaçta?

Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi grubu öncesinde Play-Off turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı ile karşı karşıya gelecek. İki maç olacak karşılaşmada kazanan takım adını UEFA Avrupa Ligi grubuna yazdırmaya hak kazanacak. Peki, Fenerbahçe Helsinki Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe Helsinki Maçı Hangi Kanalda? Fenerbahçe Helsinki Maçı Saat Kaçta?

Fenerbahçe Helsinki Maçı Ne Zaman?


Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasında gerçekleşecek olan UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunun ilk maçı, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü ekranlara gelecek. Maç tarihinin belli olması üzerine sarı lacivert takımın taraftarları Fenerbahçe Helsinki maçı saat kaçta? sorusunu sosyal medyanın gündemine getirdi. Peki, heyecanla beklenen Fenerbahçe Helsinki maçı saat kaçta?



Fenerbahçe Helsinki Maçı Saat Kaçta?


Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran Fenerbahçe Helsinki maçı 19 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Nefes kesen mücadele Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.

Fenerbahçe Helsinki Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?


Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi bileti olacak olan Fenerbahçe Helsinki maçı 19 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz resmiyet kazanmadı.


Fenerbahçe Helsinki Maçı Muhtemel 11'ler


Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu muhtemel kadrosu; Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Filip Novak, Attila Szalai, Mesut Öziş, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Osayi Samuel, Miha Zajc, Samatta…

HJK Helsinki muhtemel kadrosu, Hostikka, Bubacar Djalo, Roope Riski, Murillo, Tenho, Moren, Tim Sparv, Koassivi, Benissan, Olusanya, Keto, Peltola…



Fenerbahçe Helsinki maçı 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te gerçekleşecek.

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