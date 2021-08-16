ÖABT Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2021 KPSS ÖABT Sonuç Sorgulama

2021 KPSS sınavının gerçekleşmesinin ardından gözler ÖABT sonuçlarına çevrildi. Kamuda görev yapmak isteyen kişiler 15 Ağustos 2021 tarihinde KPSS ÖABT sınavına girdi. Sınav sonrasında KPSS puanlarını kısa sürede öğrenmek isteyen öğretmen adayları ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu gündeme getirdi. Peki, ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 KPSS ÖABT sonuç sorgulama ekranı…









KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?



ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınladığı 2021 sınav takvimine göre KPSS ÖABT sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde duyurulacak. KPSS’ye giren öğretmen adayları sınav sonuçlarına, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle birlikte ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından erişim sağlayabilecek. ÖSYM tarafından yayınlanan sonuç bilgilerinde adayların sınavda verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları açıklanacak.KPSS’ye giren adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ve mobil uygulamasından öğrenebilecek. ÖABT sonucunu öğrenmek isteyen adaylar T.C. kimlik numaralar ve şifreleri ile sisteme giriş yapabilecekler.16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.