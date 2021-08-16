KPSS’nin son oturumu olan ÖABT dün öğle saatlerinde gerçekleştirildi! ÖSYM tarafından 15 Ağustos tarihinde yapılan ÖABT sınavı sonrasında çeşitli sorular araştırılmaya başladı. Peki, ÖABT Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2021 KPSS ÖABT sonuç sorgulama nasıl yapılır?
2021 KPSS sınavının gerçekleşmesinin ardından gözler ÖABT sonuçlarına çevrildi. Kamuda görev yapmak isteyen kişiler 15 Ağustos 2021 tarihinde KPSS ÖABT sınavına girdi. Sınav sonrasında KPSS puanlarını kısa sürede öğrenmek isteyen öğretmen adayları ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu gündeme getirdi. Peki, ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 KPSS ÖABT sonuç sorgulama ekranı…