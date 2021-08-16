USD (Alış - Satış) : 8,47 - 8,48 EURO (Alış - Satış) : 9,98 - 9,99
Ana Sayfa.
Eğitim
ÖABT Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2021 KPSS ÖABT Sonuç Sorgulama

ÖABT Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2021 KPSS ÖABT Sonuç Sorgulama

KPSS’nin son oturumu olan ÖABT dün öğle saatlerinde gerçekleştirildi! ÖSYM tarafından 15 Ağustos tarihinde yapılan ÖABT sınavı sonrasında çeşitli sorular araştırılmaya başladı. Peki, ÖABT Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2021 KPSS ÖABT sonuç sorgulama nasıl yapılır?

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:30
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:34
ÖABT Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2021 KPSS ÖABT Sonuç Sorgulama

2021 KPSS sınavının gerçekleşmesinin ardından gözler ÖABT sonuçlarına çevrildi. Kamuda görev yapmak isteyen kişiler 15 Ağustos 2021 tarihinde KPSS ÖABT sınavına girdi. Sınav sonrasında KPSS puanlarını kısa sürede öğrenmek isteyen öğretmen adayları ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu gündeme getirdi. Peki, ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 KPSS ÖABT sonuç sorgulama ekranı



KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınladığı 2021 sınav takvimine göre KPSS ÖABT sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde duyurulacak. KPSS’ye giren öğretmen adayları sınav sonuçlarına, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle birlikte ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından erişim sağlayabilecek. ÖSYM tarafından yayınlanan sonuç bilgilerinde adayların sınavda verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları açıklanacak.

KPSS Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?


KPSS’ye giren adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ve mobil uygulamasından öğrenebilecek. ÖABT sonucunu öğrenmek isteyen adaylar T.C. kimlik numaralar ve şifreleri ile sisteme giriş yapabilecekler.



KPSS ÖABT sonucu 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

Kpss Öabt Sonuçlari Ne Zaman Açiklanacak?2021 Kpss Öabt Sonuç SorgulamaKpss Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı