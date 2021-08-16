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MSB acı haberi duyurdu! 3 kahraman Mehmetçik şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu! 3 kahraman Mehmetçik şehit oldu

MSB: Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:26
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:04
MSB acı haberi duyurdu! 3 kahraman Mehmetçik şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.


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