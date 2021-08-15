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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde ise yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Peki yarın yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu ve son dakika haberinin ayrıntıları...

Ekleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 20:38
Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 20:42
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

4 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Ayrıca, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklığın kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 28°C
Az bulutlu

DÜZCE 14°C, 31°C
Az bulutlu

SİNOP 22°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 27°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu

RİZE 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli bekleniyor.

SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 15°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık


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