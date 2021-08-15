Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



4 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR



Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK



Ayrıca, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklığın kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



İL İL HAVA DURUMU



MARMARA



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık



İSTANBUL 21°C, 30°C

Az bulutlu ve açık



KIRKLARELİ 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



KOCAELİ 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



EGE



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA 27°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



HATAY 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık



KONYA 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık



SİVAS 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ



Az bulutlu, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 10°C, 28°C

Az bulutlu



DÜZCE 14°C, 31°C

Az bulutlu



SİNOP 22°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK 17°C, 27°C

Az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu



RİZE 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli bekleniyor.



SAMSUN 20°C, 28°C

Parçalı bulutlu



TRABZON 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



ERZURUM 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık



DİYARBAKIR 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık