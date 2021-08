İstanbul’da otobüsler peş peşe yanıyor yolda kalıyor

İstanbul'da son 2 yılda artarak devam eden yanan ve yolda kalan otobüsler vatandaşları tedirgin etmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin bütçeyi gerekçe göstererek toplu taşıma araçlarında gerekli bakım ve onarımı yapmadığı iddia edildi.



İstanbul'da son 1 haftada Başakşehir, Sultangazi, Ataşehir, Kadıköy, Sarıyer, Arnavutköy ve son olarak Küçükçekmece'de yanan otobüsler ve Metrobüs hattında alevlere teslim olan Metrobüsler, İstanbul'da son 2 yılda ortaya çıkan toplu taşıma problemi katladı.



En son Küçükçekmece'de 98 H hatlı belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yolda seyir halindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan otobüsü söndürdü. Otobüsün motor kısmından çıktığı görülen yangın sonrasında İBB yönetiminin toplu taşıma araçlarına gerekli bakımı yapmadığı iddiaları bir kez daha gündeme geldi.



'KEŞKE HAKLI ÇIKMASAYDIK'



SABAH gazetesine konuşan İBB Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, 'Özellikle otobüslerin yanması konusunda elde ettiğimiz bilgiler otobüsler için gerekli bakım ve onarım konusunda hassas davranılmadığı yönünde. İBB'yi İETT gündemli Meclis konuşmalarımızda uyarmıştık 'Eğer gerekli önlemleri almazsanız ilerleyen günlerde yollarda kalan hatta yanan İETT araçlarını görebiliriz' diye. Keşke haklı çıkmasaydık. Tek tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması' ifadelerini kullandı.



Öte yandan SABAH gazetesine gelen bir bilgiye göre ise toplu taşıma araçlarının İETT çatısı altında toplanmasının ardından her otobüse gerekli bakım ve onarımın yapılmadığı, otobüsün arızasını ileten şoförlere ise 'Yaparız. Ancak şu an boyama işlemleri devam ediyor. Eğer büyük bir problem olmayacaksa idare edin' yönünde cevap verildiği öne sürüldü. Ayrıca yolcular sıcak havalarda çoğu otobüsün klimasının arızalı olduğu gerekçesiyle açılmadığı yönünde şikayetlerini dile getirdi. Yolda kalan otobüslerin de benzer sebeplerle bakım ve onarım çalışmalarında gerekli çalışmaların yapılmaması nedeniyle elektrik aksamında çıkan problemler nedeniyle kaynaklandığı öne sürüldü. Bu problemlerin devam etmesi nedeniyle araçlarda bir süre sonra yanmanın meydana geldiği iddia edildi.



SEFAKÖY'DE ARIZA YAPAN İETT OTOBÜSÜNÜ VATANDAŞLAR İTTİ



İstanbul Sefaköy'de İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Arızalanan otobüsü vatandaşlar itti.



Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi. İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Yolda kalan otobüs için vatandaşlar harekete geçti. Vatandaşlar akan trafikte otobüsü itti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.



Arızalanan otobüsü vatandaşlar iterken yoldan geçenler 'İBB taşımıyor, halk taşıyor İBB'yi' diyerek tepkisini gösterdi.